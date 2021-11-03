У США остаточно схвалили застосування Pfizer для дітей віком від п'яти до 11 років: деталі

У США остаточно схвалили застосування Pfizer для дітей віком від п'яти до 11 років: деталі

Вакцина вводитиметься у двох дозах по 10 мікрограмів, що становить третину від кількості, яку отримують люди старше 12 років.

Група експертів Центрів з контролю та профілактики захворювань одноголосно рекомендувала серію із двох доз вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на американські ЗМІ.

Усі 14 членів експертної групи проголосували за рекомендацію щодо вакцинації дітей.

Далі директор CDC Рошель Валенскі підпише рекомендацію, що дозволить розпочати вакцинацію якнайшвидше.

Вакцинація дітей віком 5-11 років знизить передачу COVID-19 у США на 8% у період з листопада до березня 2022 року.

Вакцина вводитиметься у двох дозах по 10 мікрограмів, що становить третину від кількості, яку отримують люди старше 12 років. Дози будуть розподілені з інтервалом у три тижні. Дози вакцини для дітей будуть поставлятися в різному упаковуванні і буде вводитись за допомогою спеціальних дитячих голок.

1,9 млн дітей віком від 5 до 11 років перенесли COVID-19. Вчені не виявили підвищеного ризику серцевого міокардиту в результаті вакцинації. А ті, хто не вакцинований, наражаються на більший ризик зараження COVID-19, а зараження коронавірусом набагато небезпечніше для серця.

Компанія Moderna також може отримати дозвіл на вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років.

Білий дім заявив, що у США достатній запас вакцин, щоб обладнати понад 25 тисяч педіатричних відділень та відділень первинної медичної допомоги, сотні шкільних та громадських медичних клінік, а також десятки тисяч аптек для проведення щеплень.

Раніше повідомлялося, що дитячі дози вакцини проти COVID-19 від американської фармкомпанії Pfizer більш ніж на 90% ефективні для запобігання симптоматичним інфекціям у дітей віком від 5 до 11 років.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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