У США оцінили загрозу після нових ракетних запусків КНДР

США / © Associated Press

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Американські військові заявили, що останні ракетні запуски Північної Кореї наразі не становлять безпосередньої загрози для США та їхніх союзників у регіоні. Водночас Вашингтон наголосив на готовності виконувати свої безпекові зобов'язання перед азійськими партнерами.

Про це йдеться у заяві Тихоокеанського командування США, оприлюдненій після випробувань балістичних ракет КНДР 20 серпня.

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За оцінкою американських військових, зафіксовані запуски не створюють прямої небезпеки для території або військового персоналу Сполучених Штатів, а також для американських союзників.

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Після пусків Вашингтон розпочав консультації з партнерами в регіоні та обмін оперативною інформацією.

У Тихоокеанському командуванні також наголосили, що США залишаються відданими захисту власної території та союзників в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Нові випробування КНДР відбулися на тлі спроб Вашингтона знизити напруженість у відносинах із Пхеньяном. Президент США Дональд Трамп раніше наказав істотно скоротити масштаби щорічних американо-південнокорейських військових навчань Ulchi Freedom Shield.

Такий крок розглядають як можливий сигнал Північній Кореї на тлі прагнення Трампа відновити дипломатичний діалог із лідером КНДР Кім Чен Ином.

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Раніше повідомлялося, що заступник командувача Командування ООН у Південній Кореї генерал-лейтенант Скотт Вінтер заявив, що участь Північної Кореї у війні Росії проти України вже позначилася на балансі сил у сфері безпеки на Корейському півострові.

Ми раніше інформували, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав відновити діалог із Північною Кореєю, щоб замінити чинний на Корейському півострові режим перемир’я на повноцінний «режим миру».

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