У США пекаря оштрафували на $500 за відмову спекти торт для трансгендерки

Пекар відмовився від замовлення через релігійні переконання.

В американському штаті Колорадо у вівторок, 15 червня, окружний суд Денвера оштрафував місцеву пекарню Masterpiece Cakeshop на 500 доларів за відмову спекти торт для трансгендерної жінки.

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що Отумн Скардіна подала позов проти пекарні в 2017 році, коли співвласник підприємства Джек Філліпс відмовився спекти для неї рожевий торт з блакитною глазур'ю, як символ зміни статі, яким трансгендерка хотіла відзначити свій день народження і річницю камінг-ауту.

На думку Філліпса, "меседж" виробу полягав би в тому, що "людина може змінювати стать, а гендерний перехід потрібно святкувати", із чим сам пекар не погоджується "через релігійні переконання".

Однак суддя оцінив рішення підсудного як порушення закону штату Колорадо про "боротьбу з дискримінацією в місцях громадського користування".

Головна радниця консервативної християнської юридичної групи Alliance Defending Freedom Крістен Вагонер заявила, що Філліпс подасть апеляцію.

"Ми будемо оскаржувати це рішення і продовжимо захищати свободу всіх американців мирно жити і працювати у відповідності зі своїми глибоко вкоріненими переконаннями, не побоюючись покарання, - вказала вона. - Джек Філліпс надає послуги всім, але його не слід змушувати створювати індивідуальні торти з посланнями, що ображають його совість".

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У 2017 році влада Колорадо звинуватила Філліпса у порушенні законів штату через відмову спекти торт для Скардіни. У відповідь пекар подав до суду на штат, заявивши, що його карають за свої релігійні переконання.

Підсудний і штат Колорадо врегулювали питання в березні 2019 року, справу закрили. Однак у червні 2019 року Скардіна знову подала позов.

Після оголошення вироку на захист Філліпса висловилася низка депутатів Республіканської партії, зокрема сенатор Тед Круз, який назвав рішення суду "ганебним" прикладом "релігійного переслідування".

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Філліпс привернув загальну увагу як об'єкт судового процесу в 2012 році, коли відмовився спекти торт на весілля гей-пари.

Раніше пезидент США Джо Байден висловив підтримку транссексуальним американцям та пообіцяв підписати закон "Про рівність" для посилення захисту ЛГБТК-спільноти.

Нагадаємо, що Держдеп США розкритикував проблеми з правами людини в Україні, вказавши, зокрема, на випадки тортур та злочинів проти представників ЛГБТ.

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