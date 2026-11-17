Американці перевірять систему екстреного оповіщення / © pixabay.com

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У вівторок, 17 листопада, у США відбудеться загальнонаціональне тестування Системи екстреного оповіщення (EAS). Тест ненадовго перерве ефір телебачення та радіо, але не надходитиме на мобільні телефони у вигляді push-сповіщень.

Про це пише UNILAD.

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Шон Голд, творець веб-сайту TruePrepper.com та колишній менеджер з надзвичайних ситуацій у ВПС США, розповів: «Усі можуть очікувати короткочасного переривання програмування сигналом EAS та повідомленням, яке пояснює, що це випробування системи».

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Бюро громадської безпеки та внутрішньої безпеки Федеральної комісії зв'язку (FCC) оголосило про випробування 16 вересня, а Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) організувало його разом з комісією.

FEMA транслюватиме його через Інтегровану систему оповіщення та попередження громадськості англійською та іспанською мовами.

FCC опублікувала чернетку аудіо та текстового повідомлення, які, ймовірно, отримають глядачі. Зазначається, що це лише текстове повідомлення. Громадськість не повинна вживати жодних дій.

Такі випробування є вимогою законодавства. У заяві FCC мовиться, що FEMA повинна проводити загальнонаціональне випробування системи оповіщення та попередження населення раз на три роки, щоб перевірити наявність технічних або операційних проблем у разі надзвичайної ситуації.

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Голд сказав, що останнє національне випробування EAS відбулося у 2023 році, тому деякі люди давно його не бачили.

Політолог Деніел Шатц сказав, що тест може заважати роботі на зустрічах, у класах, лікарнях або на дорозі, хоча сам по собі він не є небезпечним.

За його словами, люди повинні продовжувати свій звичайний день, навіть якщо вони за кермом, і можуть прослухати повідомлення по радіо, щоб переконатися, що це тест. Він додав, що тест ніколи не повинен спонукати водіїв різко гальмувати або вживати маневрів для ухилення.

Якщо реальна надзвичайна ситуація збігається з тестом

Голд сказав, що посадовці будуть «дуже пильними» щодо будь-яких реальних надзвичайних ситуацій, які можуть збігатися з випробуванням.

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Якщо щось станеться, тест буде перенесено на 3 грудня. Ця резервна дата вказана в оголошенні FCC. Влада може випустити окреме сповіщення в режимі реального часу з чіткими інструкціями, якщо реальна надзвичайна ситуація станеться одночасно. А тести існують для того, щоб люди могли розпізнати сигнал і «відрізнити офіційні вказівки від чуток».

51-річний Ден Бонгіно, який залишив посаду заступника директора ФБР у січні, закликав американців запастися їжею, водою, ліками та іншими предметами першої необхідності.

«Купуйте свої речі сьогодні, будь ласка. Зробіть це для своєї родини. Немає нічого поганого в тому, щоб бути готовим», – підкреслив він.

Нагадаємо, що американським військовим і персоналу на базі Королівських ВПС Лейкенхіт, що у Великій Британії, наказали терміново пройти в укриття через загрозу з повітря. Речник Військово-повітряних сил США підтвердив, що Сили безпеки відреагували на підозру в несанкціонованій діяльності безпілотників над авіабазою Лейкенхіт. За його словами, ніхто з особового складу не постраждав, а літаки та інфраструктура об’єкта залишилися неушкодженими.

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