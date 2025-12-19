У США перейменують Центр Кеннеді: допишуть прізвище ще одного президента

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У США перейменують Національний центр сценічного мистецтва у Вашингтоні, який був заснований 1971 року як меморіал президенту Джону Кеннеді. Відтепер ця мистецька установа називатиметься Центром Трампа-Кеннеді.

Цю інформацію підтвердила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, пише Far Out Magazine.

За її словами, рада директорів Центру Кеннеді, яку призначив Трамп, підтримала рішення про зміну назви.

Лівітт наголосила, що перейменування пов’язане з «неймовірною роботою президента [Дональда Трампа] зі збереження та покращення будівлі за останній рік».

Вона додала, що покращення відбулося не лише через реконструкцію, але й «фінансово та репутаційно».

«Вітаємо президента Дональда Дж. Трампа, а також президента Кеннеді — це буде справді велике об’єднання на довгі роки», — заявила прессекретарка Білого дому.

Кароліна Лівітт висловила думку, що нова назва додасть будівлі «новий рівень успіху та величі».

Видання зазначає, що раніше, 7 грудня, Дональд Трамп під час церемонії нагородження в Центрі Кеннеді начебто обмовився, додавши до його назви своє прізвище. Тоді це сприйняли як жарт.

У лютому 2025 року Трамп звільнив колишню президентку Дебору Раттер через «надто прогресивну» програму центру.

У Кеннеді-центрі базуються та проводять свої заходи Національний симфонічний оркестр США, Американський інститут кіномистецтва, Вашингтонський хор, Національна опера та Товариство сценічних мистецтв.

Нагадаємо, у жовтні цього року у Вашингтоні з ініціативи Дональда Трампа розпочався демонтаж частини фасаду Східного крила Білого дому для будівництва бальної зали.

Пізніше американський президент спростував чутки, що новозбудована бальна зала в Білому домі вартістю 300 мільйонів доларів буде названа на його честь.