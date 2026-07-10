У США перейменували аеропорт на честь Трампа: сума ребрендингу виявилася чималою

Дональд Трамп / © Associated Press

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У США міжнародний аеропорт Палм-Біч у штаті Флорида та міст у штаті Теннессі отримали ім’я президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання NBC News.

Аеропорт у Палм-Біч офіційно перейменували на Міжнародний аеропорт імені президента Дональда Дж. Трампа. Закон про зміну назви у березні підписав губернатор Флориди Рон Десантіс.

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Сам Трамп назвав перейменування великою честю та заявив, що згодом цей аеропорт стане одним із найкращих у світі.

За інформацією на сайті аеропорту, повна зміна назви коштуватиме щонайменше 5,5 млн доларів. Упродовж наступних тижнів там планують замінити фізичні вивіски, оформлення терміналів, брендинг та інформацію в цифрових системах.

Представники аеропорту попередили, що перехід відбуватиметься поступово, тому певний час пасажири бачитимуть одночасно старі та нові елементи оформлення.

Після офіційної зміни назви першим в аеропорту приземлився приватний літак Трампа Trump Force One, повідомив його син Ерік Трамп.

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Трибуквений код аеропорту поки залишатиметься PBI, але з 18 серпня його мають змінити на DJT.

Ім’я Трампа отримав і міст

Того ж дня у штаті Теннессі представили нову табличку на мосту в окрузі Джефферсон, який також назвали на честь Дональда Трампа.

Раніше він мав назву Меморіального мосту Френсіса Бернетта Суонна.

На церемонії виступив міністр фінансів США Скотт Бессент. Він заявив, що відтепер водії, які проїжджатимуть мостом, бачитимуть ім’я президента.

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Перейменування відбулося після того, як законодавці Теннессі схвалили зміну назв кількох мостів і доріг у штаті.

Водночас нещодавно ім’я Трампа прибрали з назви Кеннеді-центру у Вашингтоні. Його додали до назви установи в грудні, однак після судового розгляду федеральний суддя постановив видалити всі згадки про президента з будівлі та офіційного сайту центру.

Нагадаємо, під час поїздки на Близький Схід 2025 року президент США Дональд Трамп прийняв унікальний подарунок від королівської родини Катару — суперрозкішний літак Boeing 747-8, вартість якого становить близько 400 мільйонів доларів, без урахування додаткового військового обладнання.

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