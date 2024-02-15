У США під час святкування перемоги у Супербоул сталась стрілянина: щонайменше один загиблий

У Білому домі заявили, що президент Джо Байден був проінформований про стрілянину.

Одна людина загинула і від 10 до 15 людей отримали поранення в результаті стрілянини в американського мусті Канзас-Сіті, після параду та мітингу на честь перемоги в Супербоул місцевої команді.

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Про це інформує ABCnews.

Начальник поліції Канзас-Сіті Стейсі Грейвс сказала, що точна кількість жертв пострілів невідома. За її словами, двоє підозрюваних взяті під варту.

Як пише CNN, згідно з повідомленням Білого дому, президент Джо Байден був проінформований про стрілянину в Канзас-Сіті.

У Білому домі також повідомили, що вони підтримують зв’язок як з керівництвом штату, так і з місцевими, і що федеральні правоохоронні органи працюють на місці, допомагаючи місцевим правоохоронним органам.

Пожежна служба Канзас-Сіті повідомляє, що одна людина загинула і щонайменше 14 людей отримали поранення в кінці святкування нагоди перемоги в Супербоул.

Мер Канзас-Сіті, штат Міссурі, Куінтон Лукас сказав журналістам на прес-конференції, що йому подзвонили з Білого дому з пропозицією "федеральної допомоги в розслідуванні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Стамбулі сталася стрілянина в католицькій церкві під час служби, є жертва.

Крім того, ми раніше інформували, що чоловік у балаклаві розстріляв з автомата автівку на Дніпропетровщині, водій загинув.

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