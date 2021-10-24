У США під час змагань з дрег-рейсінгу автомобіль в'їхав у натовп глядачів: загинули двоє дітей

У США під час змагань з дрег-рейсінгу автомобіль в'їхав у натовп глядачів: загинули двоє дітей

Дрег-рейсер не впорався з керуванням і виїхав за межі злітно-посадкової смуги.

В американському штаті Техас в суботу, 23 жовтня, під час змагань з дрег-рейсінгу Airport Race Wars 2 в аеропорту "Кервілл" автомобіль в'їхав у натовп глядачів.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що внаслідок інциденту загинули двоє дітей 6 і 8 років. Водночас 34-річний винуватець події перебуває у стабільному стані.

Чотирьох людей гелікоптером госпіталізували до лікарень в Остіні та Сан-Антоніо. Окрім того, чотиримісячне немовля і чотирирічну дівчинку доставили до Регіонального медичного центру Петерсона в Керрвілі. Ще двом людям надали допомогу на місці події.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 15:20 за місцевим часом, коли дрег-рейсер не впорався з керуванням і виїхав за межі злітно-посадкової смуги, вдаривши декілька припаркованих автомобілів і наїхавши на людей, які спостерігали за подією.

Раніше в Індії у справі про масове вбивство фермерів заарештували сина міністра внутрішніх справ Ашиша Місхру. Автомобіль, в якому нібито перебував затриманий, наїхав на групу протестуючих фермерів в місті Лахімпур, що в штаті Уттар-Прадеш, розчавивши чотирьох демонстрантів.

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