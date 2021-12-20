У США під статуєю знайшли дивний камінь, що може містити капсулу часу (фото)

У США під статуєю знайшли дивний камінь, що може містити капсулу часу (фото)

Згідно з історичними відомостями, всередині каменя може бути близько 60 історичних об’єктів.

У Річмонді, штат Вірджинія, історики знайшли загадкову знахідку, що, ймовірно, може містити капсулу часу з рідкісною фотографією Авраама Лінкольна у труні.

Про це пише The NYT.

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Близько чотирьох років у Річмонді ходили розмови, що капсула часу 1887 року, що, за чутками, містить рідкісну фотографію Авраама Лінкольна в труні, була захована під високою статуєю Роберта Едварда Лі — відомого американського військового.

У вересні цього року статую демонтували, а в постаменті натрапили на загадкову знахідку. Тепер для істориків постає нове завдання — витягнути капсулу, що ймовірно захована у важкій кам’яній брилі.

Джулі Ланган, директорка Департаменту історичних ресурсів Вірджинії, зазначила, що лабораторія з консервації вже звикла працювати з крихітними шматочками кераміки, стародавніми кістками чи склом, проте науковцям ще ніколи не доводилося досліджувати кам’яну брилу.

Associated Press

Експертка підкреслила, що доставити знахідку до лабораторії було не складно, а от дослідити її — це вже справжній виклик, адже камінь надзвичайно важкий.

Консерватори також зазначають, що зі знахідкою слід поводитися обережно — бити молотом 134-річний камінь не слід, аже це може пошкодити капсулу часу, яка ймовірно вбудована всередину брили.

Припускають, що згідно з історичними відомостями, всередині каменя може бути близько 60 історичних об’єктів, здебільшого пов’язаних з Конфедеративними Штатами Америки.

Associated Press

Експерти кажуть, що оскільки людям вдалося розмістити в гранітній брилі те, що вона приховує, значить має бути спосіб і дістати це.

Науковці зазначають, що капсули часу періоду громадянської війни були дуже поширеними, оскільки це були часи великих соціальних і політичних потрясінь. Люди, що ховали історичні об’єкти в землі, сподівалися, що майбутні покоління знайдуть ці матеріали.

Нагадаємо, жителька Лондона Лара Майклм під час прогулянки знайшла меч XVI століття у багнюці на березі Темзи. Імовірно, інкрустована міддю дерев'яна ручка меча пролежала на дні річки близько 300 років.

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