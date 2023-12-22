У США підтвердили, що розглядають можливість конфіскації російських активів на користь України

У Білому домі заявили, що Росія завдала Україні великих збитків та вбила багато українців.

Адміністрація президента Сполучених Штатів офіційно підтвердила, що дійсно розглядає можливість конфіскації російських активів, які можуть залучити для відбудови України.

Про це повідомив координатор Ради Нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Я не говоритиму про конкретні пропозиції, але скажу лише в загальному контексті. Ми говорили з багатьма нашими союзниками й партнерами про те, якою має бути роль Росії після конфлікту з точки зору реструктуризації, відновлення України в довгостроковій перспективі", - сказав представник Білого дому.

Разом з тим, за його словами, наразі рано робити будь-які висновки стосовно цього питання.

Кірбі зазначив, що Росія завдала Україні великих збитків та вбила багато українців внаслідок повномасштабного вторгнення.

"Тож вони (росіяни - ред.) повинні відповідати за це впродовж тривалого часу", - наголосив представник адміністрації США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть схвалити допомогу Україні в січні, а на випадок провалу є "план Б".

Крім того, ми раніше інформували, що у Конгресі США знайшли нові способи припинення нафтових доходів Росії.

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