У США після стрілянини помер ультраправий активіст Чарлі Кірк: хто він і що говорив про Україну

Чарлі Кірк / © Associated Press

У США помер ультраправий активіст Чарлі Кірк після того, як його поранили під час дебатів в Університеті долини Юти.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

«Великий, навіть легендарний Чарлі Кірк, помер. Ніхто не розумів і не мав серця Американської Молоді краще, ніж Чарлі», — написав він.

Трамп додав, що активіста любили й поважали мільйони людей. «Його любили й захоплювалися всі, особливо я», — наголосив він.

Президент США також висловив співчуття родині: «Меланія і я висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе!»

Кірк був давнім союзником Трампа, співзасновником організації Turning Point USA та очолював кілька пов’язаних з нею політичних структур.

Американські ЗМІ повідомили, що ймовірного підозрюваного у стрілянині вже взяли під варту.

Заступниця віцепрезидента з управління стратегічними комунікаціями університету Еллен Трінор заявила, що інцидент стався приблизно через 20 хвилин після початку виступу Кірка.

Хто такий Чарлі Кірк та що говорив про Україну

Чарлі Кірк був відомим консервативним активістом, публіцистом і медіаперсоною. Йому закидали поширення теорій змови.

Він різко критикував військову допомогу Україні з боку США та неодноразово негативно висловлювався про президента Володимира Зеленського.

«Трамп знає правду про Зеленського. Він — маріонетка ЦРУ, яка відправила свій народ на безглузду бійню», — писав Кірк у соцмережі X у лютому.

Активіст також звинувачував Зеленського в небажанні завершити війну з Росією, а американську владу — у марнуванні коштів на підтримку України. Він стверджував, що цю країну «мало хто може знайти на карті» й що Вашингтон «помиляється», вважаючи Росію ворогом.

Раніше повідомлялося, що американського політичного праворадикального активіста Чарлі Кірка, якого неодноразово наводив як приклад лідера і борця президент Дональд Трамп, поранив снайпер під час його виступу в університеті Юти.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп опублікував емоційний допис щодо вбивства українки Ірини Заруцької у Північній Кароліні. Він назвав убивцю «психічно неврівноваженим божевільним» і звинуватив демократів штату у відсутності закону і порядку.