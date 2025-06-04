У США побачили загрозу для себе після удару дронів України по російських літаках — WSJ

У США побачили загрозу для себе після удару дронів України. / © Associated Press

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Удар українських дронів по російській авіабазі, під час якого було пошкоджено до 40 літаків, змусив американських аналітиків замислитися над слабкими місцями оборони США.

Як пише Wall Street Journal, операція Києва стала не лише тактичним успіхом, а й уроком для Пентагону.

“Це сигнал тривоги. Батьківщина США набагато вразливіша, ніж усвідомлює більшість американців”, — зазначає видання.

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Видання наголошує: Україна використала дешеві дрони, щоб уразити наддороге російське авіаційне озброєння на добре захищених базах. Подібний сценарій — коли, наприклад, B-2 у США стають мішенню іранських або китайських безпілотників — уже не здається фантастикою.

Аналітик Фред Каган зауважив, що американський стратегічний авіапарк значно скоротився після Холодної війни і зосереджений на кількох вразливих базах, які можуть стати легкою мішенню. WSJ нагадує, що подібна вразливість стосується не лише літаків, а й авіаносців, засобів ППО, та інших критичних об’єктів.

“США не мають права більше ігнорувати інші загрози, окрім балістичних ракет — зокрема крилаті ракети, дрони, повітряні кулі-шпигуни”, — попереджає газета.

У матеріалі наголошується, що необхідно активізувати роботу над створенням багаторівневої національної протиповітряної оборони, зокрема програми Golden Dome, ініційованої президентом Трампом. Виділені Конгресом $25 млрд — лише початок, кажуть автори, адже захист країни не можна збудувати одним бюджетним вливанням.

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Окрема увага приділяється вразливості баз США в Тихоокеанському регіоні, особливо на Алясці, де розміщені дорогі F-22. Аналітики Інституту Гадсона попереджають, що відсутність укріплених ангарів для нових B-21 може коштувати США стратегічної переваги.

“Не будувати укриття вартістю $30 млн для літаків за $600 млн — це помилка”, — йдеться в доповіді.

Wall Street Journal підсумовує: американці звикли до воєн, які ведуться за океаном, але в разі нового глобального конфлікту саме територія США може стати полем бою.

“Україна зробила для нас велику послугу — вона не лише знищила російські бомбардувальники, а й показала, наскільки ми самозаспокоєні”, — йдеться в завершенні публікації.

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Раніше повідомлялось, що українська сторона не інформувала Вашингтон про плани СБУ щодо атаки безпілотниками по об’єктах глибоко в тилу Росії.