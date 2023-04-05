У США почався "історичний" суд над Трампом: що йому інкримінують і чого очікувати далі

Колишньому президенту США Дональду Трампу 4 квітня суд Нью-Йорка оголосив обвинувачення. Зокрема, 76-річному Трампу інкримінують те, що він таємно заплатив порнозірці Стормі Деніелз за мовчання про їхній роман. Загалом обвинувачення налічує понад 30 пунктів. Експрезидентові США може загрожувати чотири роки в'язниці.

Наступне засідання суду за особистої участі Трампа заплановано на 4 грудня 2023 року. Очікується, що скандальний судовий процес проходитиме в розпал президентської кампанії у Штатах.

Як суд у справі Трампа вплине на вибори президента США, в чому саме звинувачують скандального мільярдера, як відреагував чинний глава Білого дому Джо Байден - читайте в матеріалі ТСН.ua.

"Найбільше в історії втручання у вибори"

Трамп назвав звинувачення "політичним переслідуванням і найбільшим в історії втручанням у вибори". Подібних прецедентів у Штатах ще не траплялося - щоб колишній чи нинішній президент був притягнутий до кримінальної відповідальності.

Після судового засідання Трамп залишив Нью-Йорк і прибув до своєї резиденції у Флориді, де виступив перед своїми прихильниками. Експрезидент назвав всі звинувачення проти нього "партизанською атакою" і заявив, що "країна котиться до пекла".

Трамп також назвав справжнім злочинцем окружного прокурора Мангеттену Елвіна Брегга і зажадав його відставки.

Фото: Associated Press

Як відреагували у Байдена

У Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден знає про затримання Дональда Трампа, але не слідкує за цим, оскільки має багато інших справ.

"Президент збирається зосередитися на американському народі, як він робить це щодня. Це не те, на чому він зосереджений. Він збирається зосередитися на таких речах, як забезпечення того, щоб ми продовжували знижувати ціни для американського народу", - заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона додала, що про суд на Трампом Байден дізнається зі ЗМІ.

У чому звинувачують Трампа

Дональда Трампа звинувачують у прихованій виплаті 130 тисяч доларів США порноактрисі, із якою в нього нібито був інтимний зв'язок. Порнозірка Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффорд), каже, що в неї був роман з Трампом у 2006 році - незабаром після того, як мільярдер одружився зі словенською фотомоделлю Меланією Кнавс.

Колишній адвокат Трампа Майкл Коен зізнався, що наприкінці президентської кампанії 2016 року виплатив порнозірці гроші за мовчання про зв'язок з мільярдером.

Втім, Стормі Деніелс у 2018 році зажадала розірвати угоду про нерозголошення і навіть написала книгу про роман з Трампом. Президент США у відповідь звинуватив її у шахрайстві і наклепі.

Фото: Associated Press

Але зараз Трампу інкримінують не те, що він дав порноактрисі гроші - у самому факті виплати немає нічого кримінального. За даними слідства, мільярдер взяв ці 130 тисяч доларів не з власної кишені, а з коштів, які виборці пожертвували йому на президентську кампанію - під виглядом "плати за судові витрати". Прокуратура кваліфікує це як фальсифікацію фінансових документів - кримінальний злочин.

Адвокат Майкл Коен спочатку заперечував, що передавав гроші Стормі Деніелс, але потім зізнався, що дійсно намагався купити її мовчання. В результаті Коен отримав рік в'язниці за порушення виборчого законодавства.

Також Дональда Трампа звинувачують у тому, що він, будучи президентом, не зареєстрував понад сто подарунків від іноземних урядів та керівників держав на суму близько 291 тис. доларів. За законодавством США, іноземні подарунки дорожче за 415 доларів мають передаватися на зберігання державі.

Загалом експрезидента США обвинувачують за більш ніж 30 пунктами, пов’язаними з фінансовими махінаціями. Трамп не визнає жоден з них.

Чи зможе Трамп балотуватися на виборах

Наступні вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. І хоча судовий процес ускладнить життя Трампу, він не втрачає права брати участь у президентській кампанії. Законодавство США не встановлює відповідних обмежень, навіть якщо справа закінчиться засудженням ще до виборів.

Яе пише видання The Washington Post, деякі з радників Трампа вважають, що кримінальна справа - сприятливий фактор, оскільки кандидат у президенти знову опинився в центрі уваги як домінуюча фігура в Республіканські партії. На їхню думку, судовий процес дасть можливість ще більше підвищити його рейтинги.

Але інші говорять про "підводні камені": мовляв радники і консультанти Трампа не підготувалися належним чином для одночасного балотування в президенти та участі в кримінальному процесі. Політконсультанти відокремлені від юридичної команди Трампа. І вони не завжди діють узгоджено. А одіозний політик не завжди прислухається до порад обох команд.

Сам Трамп прагне позиціонувати судовий процес як політизоване "полювання на відьом".

Секс з порноактрисою за гроші на вибори: Трамп може обернути скандал на свою користь

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