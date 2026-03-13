У США пояснили, кому має бути вигідна мирна угода щодо України

Майбутні мирні угоди щодо України або Ірану базуватимуться виключно на вигоді для Сполучених Штатів.

Про це заявив представник США при НАТО Метью Вітакер в етері телеканалу Fox News.

За словами Вітакера, Дональд Трамп дотримується стратегії «миротворця» і вдається до військових інструментів лише тоді, коли вичерпано всі дипломатичні можливості. Водночас Вашингтон очікує від союзників більшої залученості та готовності розділити фінансовий і безпековий тягар.

«Незалежно від того, чи це ситуація, з якою ми стикаємося зараз в Ірані, чи спроба вирішити російсько-українську війну, час для миру завжди зараз. Президент Трамп завжди шукає мирної угоди, але він також шукає мирної угоди, яка була б насамперед вигідною для Америки, що принесло б користь США та нашому народу», — заявив Метью Вітакер.

Вітакер також додав, що адміністрація президента США продовжуватиме просувати американські інтереси на міжнародній арені, закликаючи партнерів по Альянсу активніше підтримувати дії Вашингтона.

