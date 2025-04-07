У США пояснили мита Трампа на острови з пінгвінами

Президент США Дональд Трамп і пінгвіни / © ТСН

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Під мита від США потрапили безлюдні острови Герд і Макдональд поблизу Антарктиди, де живуть лише пінгвіни, адже таким чином влада прагне закрити потенційні лазівки інших країн для обходу торговельних обмежень.

Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє CBS News.

Міністр розповів, що ідея із запровадженням мит полягає в тому, що немає жодної країни, що «залишилася поза увагою». Лутнік уточнив, що США хочуть покласти край «безглуздим лазівкам», які можуть використовувати треті країни для обходу запроваджених раніше мит.

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«У будь-якій країні, як у нас, були мита, президент запровадив мита для Китаю 2018 року, а потім те, що Китай почав робити — це вони почали йти через інші країни до Америки. Вони просто будували через інші країни, через Америку. Отже, президент це знає, йому це набридло, і він збирається це виправити», — розповів міністр торгівлі США.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив мито у 10% на весь імпорт, зокрема щодо безлюдних островів Герд і Макдональд, де живуть самі лише пінгвіни.