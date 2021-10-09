У США покарали чоловіка, який інсценував власну смерть через COVID-шахрайство

У США покарали чоловіка, який інсценував власну смерть через COVID-шахрайство

Чоловік використовував фальшиві документи, вкрадені номерні знаки і щонайменше п'ять різних телефонних номерів.

До 56 місяців ув'язнення засудили жителя американського штату Массачусетс, який інсценував власну смерть через шахрайство з грошима, призначеними для надання допомоги у зв'язку з COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що 54-річний Девід Стейвлі зі спільником 53-річним Девідом Ендрю Бутцігером у 2020 році стверджували, що є власниками трьох ресторанів і некорпоративного бізнесу під назвою Dock Wireless.

Чоловіки вимагали від федерального уряду майже 544 тисячі доларів підтримки. Насправді ж на той момент всі три ресторани вже закрилися, а в Dock Wireless не було співробітників. Жоден із шахраїв не мав частки володіння.

За даними Міністерства юстиції США, "стурбований громадянин, обізнаний про шахрайський характер" справи, попередив правоохоронні органи, поки заяви перебували на розгляді.

Обох чоловіків заарештували в травні 2020 року. Стейвлі відпустили під домашній арешт після пред'явлення звинувачень, а через кілька тижнів він відключив свій електронний пристрій спостереження, залишив передсмертні записки своїм спільникам і членам сім'ї і припаркував свій незамкнений автомобіль на березі океану.

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Водночас слідчі продовжили розшук чоловіка, підозрюючи, що той інсценував власну смерть. Це підтвердилося в липні 2020 року, коли підсудного схопили у штаті Джорджія. Виявилося, що Стейвлі впродовж трьох місяців використовував фальшиві документи, вкрадені номерні знаки і щонайменше п'ять різних телефонних номерів.

У травні чоловік визнав провину в змові з метою здійснення банківського шахрайства, а також в неявці в суд. Він проведе чотири з половиною роки у в'язниці, а потім три роки під наглядом. Його спільник Буцігер також визнав себе винним, вирок йому оголосять наступного місяця.

Вказується, що Стейвлі став першим чоловіком у США, звинуваченим у шахрайстві з отриманням сотень тисяч доларів у вигляді позик для малого бізнесу, призначених для допомоги під час пандемії COVID-19.

"Він бачив економічну надзвичайну ситуацію, створену пандемією, просто як можливість розбагатіти, взявши для себе гроші, які призначалися тим, хто їх потребував", - засудила дії Стейвлі прокуратура.

Програма захисту заробітної плати в США, яка діяла в період від березня 2020 року до травня 2021 року, дозволяла малим підприємствам, сильно постраждалим від пандемії, подавати заявки на отримання приватних кредитів під низький відсоток для покриття заробітної плати та інших витрат.

Раніше в американському штаті Флорида чоловік визнав себе винним у розкраданні 24 мільйонів доларів, призначених для надання допомоги у зв'язку з COVID-19.

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