У США поліцейська застрелила 88-річного пенсіонера, якому "збиралася врятувати життя"

Поліцейська перевіряла добробут чоловіка після дзвінка від його стурбованої сусідки.

В американському штаті Флорида поліцейська застрелила 88-річного пенсіонера у його власному будинку в Тампі.

Про це із посиланням на шерифа округу Гіллсборо Чада Хроністера повідомляє ABC News.

Зазначається, що інцидент стався у вівторок, 7 грудня, коли до поліції надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла, що не бачила свого сусіда щонайменше два дні та помітила, що двері його гаража відчинені.

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Поліцейська Анастасія Кастільо вирушила до будинку чоловіка, яким виявився офіцер поліції Тампи у відставці Рональд Еріх, щоб перевірити, чи все з ним гаразд.

Кастільо самостійно увійшла до будинку і, стукаючи по дверях та стінах та кажучи: "Офіс шерифа", піднялася нагору. У момент, коли жінка дійшла до спальні, Еріх, який досі мовчав, нарешті відповів через зачинені двері.

У відеозаписі з нагрудної камери чути, як поліцейська неодноразово представляється і пояснює, що зайшла до будинку, щоб перевірити, чи не потрібна Еріху допомога. Незабаром жінка розуміє, що пенсіонер озброєний, і викликає підкріплення.

"Вийди на відкрите місце і сядь, інакше я викину тебе з...", - чути у відеоролику погрози чоловіка, у відповідь на які Кастільо просить його опустити пістолет: "Все гаразд. Ваша сусідка турбувалася про вас".

Однак ситуація напружується, коли Еріх наближається, не опускаючи зброю. Тоді Кастільо відкриває вогонь, а потім повідомляє через рацію, що "постріли здійснено і об'єкт впав".

Хроністер зауважив, що пенсіонер був озброєний, однак не стріляв. За його словами, поліцейська дочекалася б підкріплення, перш ніж увійти до будинку, якби знала, що у чоловіка є зброя. Однак вона увійшла, вважаючи, що йому може бути потрібна медична допомога.

"У своїх думках вона вважала, що зіткнулася з медичною ситуацією. (...) вона збиралася врятувати життя", - заявив шериф. У поліції Тампи розпочали розслідування.

Сусідка Еріха Енджел Ортіс розповіла, що чоловік був офіцером правоохоронних органів на пенсії, носив слухові апарати і часто покладався на читання по губах, коли вів бесіду. На її думку, якби пенсіонер почув, що Кастільо з поліції, він би "одразу підкорився".

Відомо, що в експоліцейського не було кримінального минулого. Інформація про те, чи були в нього проблеми із психічним здоров'ям, також відсутня.

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