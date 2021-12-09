У США поліцейська застрелила 88-річного пенсіонера, якому "збиралася врятувати життя"

Поліцейська перевіряла добробут чоловіка після дзвінка від його стурбованої сусідки.
В американському штаті Флорида поліцейська застрелила 88-річного пенсіонера у його власному будинку в Тампі.
Про це із посиланням на шерифа округу Гіллсборо Чада Хроністера повідомляє ABC News.
Зазначається, що інцидент стався у вівторок, 7 грудня, коли до поліції надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла, що не бачила свого сусіда щонайменше два дні та помітила, що двері його гаража відчинені.
Поліцейська Анастасія Кастільо вирушила до будинку чоловіка, яким виявився офіцер поліції Тампи у відставці Рональд Еріх, щоб перевірити, чи все з ним гаразд.
Кастільо самостійно увійшла до будинку і, стукаючи по дверях та стінах та кажучи: "Офіс шерифа", піднялася нагору. У момент, коли жінка дійшла до спальні, Еріх, який досі мовчав, нарешті відповів через зачинені двері.
У відеозаписі з нагрудної камери чути, як поліцейська неодноразово представляється і пояснює, що зайшла до будинку, щоб перевірити, чи не потрібна Еріху допомога. Незабаром жінка розуміє, що пенсіонер озброєний, і викликає підкріплення.
"Вийди на відкрите місце і сядь, інакше я викину тебе з...", - чути у відеоролику погрози чоловіка, у відповідь на які Кастільо просить його опустити пістолет: "Все гаразд. Ваша сусідка турбувалася про вас".
Однак ситуація напружується, коли Еріх наближається, не опускаючи зброю. Тоді Кастільо відкриває вогонь, а потім повідомляє через рацію, що "постріли здійснено і об'єкт впав".
Хроністер зауважив, що пенсіонер був озброєний, однак не стріляв. За його словами, поліцейська дочекалася б підкріплення, перш ніж увійти до будинку, якби знала, що у чоловіка є зброя. Однак вона увійшла, вважаючи, що йому може бути потрібна медична допомога.
"У своїх думках вона вважала, що зіткнулася з медичною ситуацією. (...) вона збиралася врятувати життя", - заявив шериф. У поліції Тампи розпочали розслідування.
Сусідка Еріха Енджел Ортіс розповіла, що чоловік був офіцером правоохоронних органів на пенсії, носив слухові апарати і часто покладався на читання по губах, коли вів бесіду. На її думку, якби пенсіонер почув, що Кастільо з поліції, він би "одразу підкорився".
Відомо, що в експоліцейського не було кримінального минулого. Інформація про те, чи були в нього проблеми із психічним здоров'ям, також відсутня.
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