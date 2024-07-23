У США поліцейські застрелили темношкіру жінку, яка ж їх і викликала

Жінка викликала копів, бо думала, що до її будинку міг проникнути невідомий. Проте один з поліцейських її застрелив.
У штаті Іллінойс (США) поліцейські застрелили темношкіру жінку, яка їх же і викликала через те, що до її будинку міг проникнути невідомий.
Жінка викликала копів до себе додому, бо злякалася, що хтось проник до її будинку.
На відео з бодікамер видно, як заступник шерифа Грейсон попросив жінку прибрати каструлю з водою з плити, сказавши: "Поки ми тут, нам не потрібна пожежа".
Жінка підійшла до плити, щоб зняти каструлю і сказала, що "Я докоряю тобі в ім’я Ісуса". У цей момент здається, що вони жартують.
Тоді поліцейський починає кричати: "Краще не треба, [лайка], інакше, клянусь Богом, я [лайка] вистрілю тобі в [лайку] в обличчя". Після цього він дістав пістолет і закричав, аби жінка кинула каструлю.
Вона відповіла "Добре, вибачте" та присіла, сховавшись за перегородкою. У цей момент коп вистрілив.
Через кілька хвилин після стрілянини чути, як Грейсон розмовляє з іншим представником правоохоронних органів: "У неї був окріп, і вона підійшла до мене з окропом. Вона сказала, що збирається докорити мені в ім’я Ісуса, і накинулася на мене з окропом".
Чоловіка звільнили з поліції та звинуватили в убивстві, після чого затримали. Сам Грейсон свою провину не визнає.
На інцидент відреагував президент Джо Байден. Він закликав Конгрес США ухвалити закон Джорджа Флойда про правосуддя в поліції, щоб підвищити довіру та підзвітність американської поліції.
"Соні Мессі – мати, подруга, донька та молода темношкіра жінка – мала б бути живою сьогодні. Смерть Соні від рук поліціянта нагадує нам, що надто часто темношкірі американці стикаються зі страхом за свою безпеку так, як ніхто з нас цього не відчуває. Сім'я Соні заслуговує на справедливість", – написав він в соцмережі X.
Нагадаємо, 25 травня 2020 року в Міннеаполісі місцеві поліцейські зупинили машину темношкірого Джорджа Флойда. Офіцери повалили його на землю і вдягли наручники. Один з копів застосував задушливий прийом — він притиснув чоловіка до землі, натиснувши на шию коліном. За всім цим спостерігали напарники поліцейського і перехожі, які закликали копів схаменутися і перешкодити офіцеру душити людини. Ймовірно, хтось із них і викликав швидку, яка приїхала і забрала Джорджа Флойда без свідомості. До лікарні його привезли вже мертвим. Причина смерті — зупинка серця.
Чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні, звільнили на наступний день. Дерека Шовіна, який душив чоловіка, заарештували.
Американці відреагували на новину миттєво. Попри пандемію коронавірусу, вже на наступний день — 26 травня — люди в Міннеаполісі масово вийшли на вулиці в знак протесту проти жорстокості поліцейських і проти расизму. Слідом за Міннеаполіс протести проти расизму прокотилися по всій країні.
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