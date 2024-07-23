У США поліцейські застрелили темношкіру жінку, яка ж їх і викликала

Жінка викликала копів, бо думала, що до її будинку міг проникнути невідомий. Проте один з поліцейських її застрелив.

У штаті Іллінойс (США) поліцейські застрелили темношкіру жінку, яка їх же і викликала через те, що до її будинку міг проникнути невідомий.

Про це пишуть BBC та CNN.

Також читайте Директорка Секретної служби США визнала провал охорони під час замаху на Трампа

Жінка викликала копів до себе додому, бо злякалася, що хтось проник до її будинку.

На відео з бодікамер видно, як заступник шерифа Грейсон попросив жінку прибрати каструлю з водою з плити, сказавши: "Поки ми тут, нам не потрібна пожежа".

Жінка підійшла до плити, щоб зняти каструлю і сказала, що "Я докоряю тобі в ім’я Ісуса". У цей момент здається, що вони жартують.

Тоді поліцейський починає кричати: "Краще не треба, [лайка], інакше, клянусь Богом, я [лайка] вистрілю тобі в [лайку] в обличчя". Після цього він дістав пістолет і закричав, аби жінка кинула каструлю.

Вона відповіла "Добре, вибачте" та присіла, сховавшись за перегородкою. У цей момент коп вистрілив.

Через кілька хвилин після стрілянини чути, як Грейсон розмовляє з іншим представником правоохоронних органів: "У неї був окріп, і вона підійшла до мене з окропом. Вона сказала, що збирається докорити мені в ім’я Ісуса, і накинулася на мене з окропом".

Чоловіка звільнили з поліції та звинуватили в убивстві, після чого затримали. Сам Грейсон свою провину не визнає.

На інцидент відреагував президент Джо Байден. Він закликав Конгрес США ухвалити закон Джорджа Флойда про правосуддя в поліції, щоб підвищити довіру та підзвітність американської поліції.

"Соні Мессі – мати, подруга, донька та молода темношкіра жінка – мала б бути живою сьогодні. Смерть Соні від рук поліціянта нагадує нам, що надто часто темношкірі американці стикаються зі страхом за свою безпеку так, як ніхто з нас цього не відчуває. Сім'я Соні заслуговує на справедливість", – написав він в соцмережі X.

Нагадаємо, 25 травня 2020 року в Міннеаполісі місцеві поліцейські зупинили машину темношкірого Джорджа Флойда. Офіцери повалили його на землю і вдягли наручники. Один з копів застосував задушливий прийом — він притиснув чоловіка до землі, натиснувши на шию коліном. За всім цим спостерігали напарники поліцейського і перехожі, які закликали копів схаменутися і перешкодити офіцеру душити людини. Ймовірно, хтось із них і викликав швидку, яка приїхала і забрала Джорджа Флойда без свідомості. До лікарні його привезли вже мертвим. Причина смерті — зупинка серця.

Чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні, звільнили на наступний день. Дерека Шовіна, який душив чоловіка, заарештували.

Американці відреагували на новину миттєво. Попри пандемію коронавірусу, вже на наступний день — 26 травня — люди в Міннеаполісі масово вийшли на вулиці в знак протесту проти жорстокості поліцейських і проти расизму. Слідом за Міннеаполіс протести проти расизму прокотилися по всій країні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.