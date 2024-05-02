У США поліція застрелила учня, який прийшов до школи зі зброєю

Як повідомив генпрокурор, надійшло повідомлення про те, що в школі є зброя, і правоохоронці відреагували.

У США поліція штату Вісконсін 1 травня застрелила учня, який прийшов до місцевої середньої школи зі зброєю. Учень так і не потрапив до школи, але як запобіжний захід весь район був закритий.

Про це повідомляє The Guardian.

"Подібний інцидент – жах будь-якого батька. Надійшло повідомлення про те, що в школі є зброя, і правоохоронці відреагували. Це за своєю суттю небезпечна ситуація", – повідомив генпрокурор штату Вісконсін Джош Каул на пресконференції.

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Представники влади назвали учня неповнолітнім, але не надали більше деталей про нього або конкретних даних про тип вогнепальної зброї, яку мав хлопець. Також не повідомлялося, чи стріляв школяр у поліцейських.

Відтоді учні возз’єдналися зі своїми батьками. Деякі з яких чекали до п’яти годин, поки їхніх дітей висадять у центрі зберігання автобусів у селі приблизно за 20 миль на південний захід від столиці штату – Медісон.

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Середня школа, де стріляли поліцейські, буде відчинена 2 травня і слугуватиме центром для працівників та учнів, щоб отримати там підтримку. Очікується, що навчання буде відновлено 3 травня, за словами директора Стіва Салерно.

"Ми готові засукати рукави та працювати пліч-о-пліч із нашими дивовижними правоохоронними органами та службами швидкого реагування. Це могла бути набагато гірша трагедія", – сказав Салерно на прес-конференції.

За даними некомерційної організації K-12 School Shooting Database, яка відстежує такі інциденти, в останні роки в американських школах почастішали випадки стрілянини. Так, 2024 року сталися щонайменше 115 таких інцидентів. У 82 з них хтось був поранений або вбитий.

До слова, раніше у Сіднеї юнак напав із ножем на єпископа ассирійської церкви просто під час служби у храмі. Священнослужителю провели операцію, а нападника взяли під варту.

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