У США помер колишній віцепрезидент, головний архітектор "війни з терором"

Колишній віцепрезидент CША Дік Чейні / © Associated Press

У США помер колишній віцепрезидент Дік Чейні, політик, який визначав американську політику після 11 вересня і став одним із найсуперечливіших діячів свого часу.

Про смерть колишнього віцепрезидента США повідомила його родина, пише CNN.

Чейні обіймав посаду віцепрезидента в адміністрації Джорджа Буша-молодшого з 2001 по 2009 рік і був ключовим архітектором «війни з терором» після атак 11 вересня 2001 року. Саме він наполягав на рішенні про вторгнення до Іраку, переконуючи, що режим Саддама Хусейна володіє зброєю масового знищення. Пізніше ці дані не підтвердилися, однак Чейні до кінця життя залишався переконаним у правильності ухвалених тоді рішень.

Його роль у формуванні післявоєнної зовнішньої політики США була визначальною: він підтримував жорстку лінію щодо безпеки, виправдовував утримання підозрюваних без суду та застосування «підсилених методів допитів», які правозахисники вважали тортурами. Попри різку критику, Чейні стверджував, що такі дії «врятували життя американців».

До завершення свого другого терміну його рейтинг популярності впав до 30%, а образ «сірого кардинала» адміністрації Буша став одним із найбільш впізнаваних у сучасній політиці США. Після виходу з посади він рідко давав інтерв’ю, але залишався активним коментатором питань безпеки та міжнародних відносин.

У 2020-х роках Чейні став відкритим критиком Дональда Трампа. Він засуджував спроби колишнього президента скасувати результати виборів 2020 року й підтримав свою доньку, конгресвумен Ліз Чейні, яка розслідувала штурм Капітолію 6 січня 2021 року. У зверненні на її підтримку він назвав Трампа «найбільшою загрозою для республіки за всю її історію».

У 2024 році Чейні публічно заявив, що голосуватиме за демократичну кандидатку Камалу Гарріс, пояснивши це словами: «Мій обов’язок — поставити країну вище за партію». Його позиція остаточно віддалила його від Республіканської партії, яку він колись допомагав формувати.

Що про нього відомо

Річард Брюс Чейні народився 30 січня 1941 року в Небрасці, виріс у Вайомінгу, закінчив університет у Ларамі. Кар’єру почав у Конгресі, де шість разів обирався до Палати представників. За президентства Джорджа Буша-старшого обіймав посаду міністра оборони США, керуючи операцією «Буря в пустелі» проти Іраку у 1991 році. Після цього очолював енергетичну корпорацію Halliburton, а в 2000 році повернувся у велику політику як соратник Джорджа Буша-молодшого.

Все життя Чейні боровся із серцевими захворюваннями — пережив п’ять серцевих нападів і у 2012 році переніс трансплантацію серця, називаючи її «другим шансом». Після цього жив у Вайомінгу разом із дружиною Лінн, займався публіцистикою та написав кілька книжок.

Дік Чейні залишив глибокий слід в історії США — як стратег, який змінив уявлення про роль віцепрезидента, і як символ епохи, коли страх перед терором визначав глобальну політику. Його політична спадщина залишається предметом суперечок, але вплив на американську державність — незаперечний.

