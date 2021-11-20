У США помер мільярдер, співзасновник однієї з найбільших у світі мереж швидкого харчування

Великий бізнес Бака почався з інвестиції у тисячу доларів.

Співзасновник Subway та американський мільярдер Пітер Бак помер на 91-му році життя.

Про це 20 листопада повідомляє Forbes.

Бак помер 18 листопада, йдеться у повідомленні. Причину смерті поки не розкривають.

Генеральний директор Subway Джон Чідсі назвав покійного засновника "яскравим прикладом відданої справи, практичного лідера та невід'ємного члена сім'ї Subway", згадавши, як він допоміг виростити гігантську мережу з "магазину сендвічів у Бріджпорті, штат Коннектикут".

Перший ресторан Subway, який спочатку мав назву Pete`s Super Submarines, було відкритий у 1965 році Пітером Баком та Фредом Делюка.

Бак запропонував синові свого друга 17-річному Фреду відкрити кіоск з продажу сендвічів, щоб оплатити навчання в університеті. Як стартовий капітал він інвестував у бізнес 1 тис. доларів. Пізніше кафе перейменували на Pete`s Subway, а вже потім - на Subway. За кілька десятиліть мережа кафе розрослася до 40 тис. закладів.

Статки Пітера Бака оцінюються у 1,7 млрд.

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