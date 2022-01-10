У США помер мільйонер, якого засудили до довічного ув'язнення за жорстоке вбивство

У США помер мільйонер, якого засудили до довічного ув'язнення за жорстоке вбивство

Його визнали винним у вбивстві подруги, яка могла знати, де пропала перша дружина мільйонера.

У Стоктоні, Каліфорнія, помер мільйонер Роберт Дарст, який був засуджений до довічного ув'язнення. Йому було 78 років.

Про це газета The New York Times.

Факт смерті підтвердив його адвокат Чіп Льюїс. Він розповів, що Дарст помер у лікарні загального профілю Сан-Хоакіна, куди його доставили на тестування наявності коронавірусу. Потім у нього сталася зупинка серця і його не вдалося реанімувати.

Зазначається, тест на коронавірус виявився позитивний. Його стан здоров'я через недугу погіршився, його ненадовго підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Адвокат засудженого Льюїс сказав, що вірус погіршив низку медичних проблем, які існували у чоловіка до того.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року США суд призначив довічне ув'язнення без умовно-дострокового звільнення 78-річному мільйонеру Роберту Дарсту, якого визнали винним у вбивстві подруги Сьюзен Берман. 21 рік тому він її застрелив. Ймовірна причина – вона могла знати, куди поділася перша дружина мільйонера Кетлін МакКормак Дарст, яка безслідно зникла ще 1982 року. Провину у вбивстві першого ступеню суд визнав 17 вересня 2021 року, а 14 жовтня суд у Лос-Анджелесі присудив Дарсту довічне ув'язнення. Чоловіка вже не вперше судили через вбивство.

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