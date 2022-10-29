У США помер один із піонерів рок-н-ролу, якому цілував ноги Джон Леннон

Американський музикант Джеррі Лі Льюїс, відомий під прізвиськом "Вбивця", був одним із перших виконавців, включених до Зали слави рок-н-ролу в 1986 році.
Один із піонерів стилю рок-н-рол, відомий такими великими хітами як "Great Balls Of Fire", піаніст Джеррі Лі Льюїс помер у віці 87 років.
Про це повідомив у п'ятницю, 28 жовтня, його агент, передає агентство Reuters.
Легендарний американський музикант, родом із штату Луїзіана, відомий своєю динамічною манерою гри на фортепіано, помер природною смертю.
Смерть застала артиста у його резиденції в окрузі Десото, штат Міссісіпі, в присутності його сьомої за рахунком дружини Джудіт. Раніше музикант мав проблеми зі здоров'ям, зокрема переніс інсульт у 2019 році.
Як і гітара Чака Беррі, фортепіано Джеррі Лі Льюїса відіграло важливу роль у формуванні стилю рок-н-рол у середині 1950-х років. Він був частиною групи талановитих артистів, які працювали в Мемфісі з Sun Records, разом з Елвісом Преслі, Джонні Кешем, Карлом Перкінсом і Роєм Орбісоном.
Льюїс був одним із перших артистів, якого було включено до Зали слави рок-н-ролу в 1986 році. Він мав такий великий вплив на світову поп-музику, що коли Джон Леннон вперше зустрівся з ним за лаштунками на концерті в Лос-Анджелесі, член The Beatles опустився на коліна і поцілував ноги Джеррі Лі Льюїса.
Його альбоми містили не лише пісні в стилі рок-н-рол, але й кантрі, госпелу та ритм-енд-блюзу, як-от у піснях "Me and Bobby McGee" та "To Make Love Sweeter for You".
У 2006 році він записав новий альбом "Last Man Standing", який отримав визнання критиків, за участю Кіта Річардса та Міка Джаггера, двох учасників The Rolling Stones, а потім ще один альбом "Mean Old Man" у 2010 році, записаний з Еріком Клептоном і Брюсом Спрінгстіном.
Нагадаємо, знаменитий американський репер Артіс Леон Айві, відомий багатьом під псевдонімом Coolio, помер у середу, 28 вересня.
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