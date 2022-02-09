У США помер творець спецефектів до фільмів "Близькі контакти третього ступеня" і "Той, що біжить по лезу"

Трамбал помер минулої ночі після дворічної боротьби з раком, пухлиною головного мозку та інсультом.
Режисер, продюсер та творець спецефектів Дуглас Трамбал помер на 80 році життя.
Про це повідомляє журнал Variety з посиланням на його дочку Емі Трамбал.
"Мій батько Дуглас Трамбал помер минулої ночі після серйозної дворічної боротьби з раком, пухлиною головного мозку та інсультом", — написала його дочка у Facebook.
Трамбал є режисером фільмів "Мовчазна втеча", "Мозковий штурм" та "Назад у майбутнє… Поїздка".
Але найбільшу популярність йому принесли фільми, для яких він створював спецефекти: "2001 рік: космічна одіссея", "Близькі контакти третього ступеня", "Зоряний шлях. Фільм" і "Той, що біжить по лезу".
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