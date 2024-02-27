У США помер військовий, який підпалив себе біля посольства Ізраїлю: його останні слова були про "звільнення Палестини"

У США помер льотчик-військовослужбовець ВПС Аарон Бушнелл, який 25 лютого підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні на знак протесту проти війни в Газі. Перед смертю він заявив, що "більше не буде співучасником геноциду".

Про це пише AP.

На відео, яке поширили у Мережі, чоловік представляється як Аарон Бушнелл і каже: "Я більше не буду співучасником геноциду". Військовий також додав, що те, що він збирається зробити, "є мінімальним у порівнянні зі стражданнями палестинців".

Потім він обливає себе невідомою рідиною, підпалює її і кілька разів кричачи "Звільніть Палестину".

Як розповіли у департаменті поліції, 25-річний льотчик Аарон Бушнелл із Сан-Антоніо, штат Техас, помер у лікарні від отриманих травм.

За даними ВВС, Бушнелл був фахівцем з кіберзахисту 531-ї ескадрильї підтримки розвідки на об'єднаній базі Сан-Антоніо. Від травня 2020 року проходив військову службу.

Біля посольства Ізраїлю демонстранти влаштували віче на честь Аарона Бушнелла.

Військовий Повітряних сил США здійснив самопідпалення під час того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху домагався схвалення кабінету міністрів на військову операцію в місті Рафах на півдні Гази.

Нагадаємо, у Чечні засудили кримчанина, якого раніше відлупцював син Кадирова.

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