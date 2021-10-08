У США понад 140 тисяч дітей залишилися сиротами через коронавірус: дослідження

У США понад 140 тисяч дітей залишилися сиротами через коронавірус: дослідження

Близько 65% дітей, які втратили основного опікуна під час пандемії COVID-19, належать до расових і етнічних меншин.

У США від квітня 2020 року до червня 2021 року понад 140 тисяч дітей через COVID-19 втратили одного з батьків, бабусю чи дідуся, які забезпечували їх житлом, основними потребами і щоденним доглядом.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що відповідні дані отримали автори спільного дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), Імперського коледжу Лондона, а також Гарвардського, Оксфордського та Кейптаунського університетів.

Дослідники використовували дані про смертність, фертильність та перепис населення для пошуку сиріт, чия втрата одного з членів сім'ї безпосередньо пов'язана з коронавірусом.

Виявилося, що близько 65% дітей, які втратили основного опікуна, були латиноамериканцями, темношкірими, азіатами або американськими індіанцями (корінними жителями Аляски), ще 35% - білі. Водночас загалом групи расових і етнічних меншин складають 39% населення США.

"Проти білих дітей, діти американських індіанців мали в 4,5 рази більше шансів втратити батьків або бабусь чи дідусів, які доглядають за ними, чорношкірі діти - в 2,4 рази, а діти латиноамериканського походження - в 1,8 рази", - зауважила директорка Національного інституту з досліджень зловживання наркотиками (NIDA) Нора Волков.

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Експертка додала, що діти, які стають сиротами та відчувають інші несприятливі події в ранньому віці, піддаються більшому ризику множинних фізичних і психічних захворювань, зокрема самогубства. Вони також мають підвищений ризик зловживання наркотиками, сексуального насильства та експлуатації, а також сексуально ризикованої поведінки, кидають школу або вступають в банди.

У зв'язку із цим, автори дослідження і захисники прав дітей закликають уряд США вжити заходів, щоб включити турботу про дітей в стратегію боротьби з COVID-19 в країні, створивши ефективний план щодо їхнього захисту та підтримки їхніх сімей.

Як повідомлялося, у США майже всі пов'язані з COVID-19 летальні випадки нині фіксують серед невакцинованих від коронавірусу пацієнтів.

Директорка Центрів США з контролю і профілактики захворювань Рошель Валенскі раніше вказувала, що невакциновані від COVID-19 люди дедалі частіше стають причиною збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус. "Це перетворюється на пандемію невакцинованих", - висловилася вона.

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