У США популярне вечірнє шоу на CBS показало мапу України без Криму (відео)

Мапа України без Криму у ефірі The Late Show with Stephen Colbert / © скриншот з відео

У США в популярному вечірньому шоу The Late Show with Stephen Colbert на телеканалі CBS показали мапу України без Криму.

На це звернуло увагу UNITED24 Media, яке опублікувало відповідний допис у Facebook.

«Хоча Україна вдячна за підтримку та увагу, навіть такі невеликі помилки мають значення. Росія систематично використовує такі „мапи без Криму“ як частину своєї пропаганди», — зауважили автори повідомлення.

Мапа України без окупованого росіянами півострова з’явилася у ефірі шоу в той момент, коли ведучий Стівен Колбер розповідав про напад Росії на українців.

«Україна надихає світ героїчною боротьбою під керівництвом Володимира Зеленського», — сказав ведучий у момент, коли поряд з’явилася мапа держави без Криму.

Після цих слів Колбера у залі пролунали гучні оплески.

На момент публікації матеріалу продюсери та ведучий The Late Show with Stephen Colbert не відреагували на зауваження української сторони.

До слова, 13 грудня 2024 року під час жеребкування відбору чемпіонату світу з футболу 2026 року ФІФА показала мапу Європи, на якій Крим не був позначений як частина України.

Після листа від Української асоціації футболу щодо інциденту ФІФА висловила жаль через зображення мапи без Криму. Організація пояснила, що мапу розробив сторонній підрядник, і вони вже видалили її з обігу. ФІФА визнала делікатність ситуації, назвала інцидент ненавмисним і запевнила, що вживає заходів, щоб уникнути подібних помилок у майбутньому.