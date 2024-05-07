У США порадили Путіну вивести війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву

У РФ погрожують країнам Заходу через допомогу у захисті від російських окупантів.

У Адміністрації президента США Джо Байдена прокоментували погрози МЗС РФ завдавати ударів по військових обʼєктах Британії через те, що Лондон дозволив Києву використовувати свою. Зброю для ударів по Росії.

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Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі порекомендував Кремлю вивести свої війська з України, якщо там бояться великих втрат, інформує Oboz.ua.

Він зазначив, що Москва веде агресивну війну проти України на її території, тому якщо у Кремлі не хочуть зазнати великих втрат через західну допомогу, потрібно вивести війська з окупованих територій.

"Якщо Путін та російські офіційні особи турбуються про свої війська в Україні, які отримують удари зброєю з інших країн, то найлегший спосіб відреагувати – просто забрати свої війська та піти", – сказав Кірбі.

Крім того, він назвав безвідповідальною поведінкою російського керівництва, яке знову намагається погрожувати ядерною зброєю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доручення Путіна провести в Росії навчання з застосуванням нестратегічної ядерної зброї – це спроба підвищити ставки напередодні запланованого саміту миру.

Крім того, ми раніше інформували, що у США відповіли, чи визнаватимуть Путіна президентом після "інавгурації".

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