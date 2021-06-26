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У США посеред жвавої вулиці розбилася повітряна куля з п'ятьма людьми: відео

У США посеред жвавої вулиці розбилася повітряна куля з п'ятьма людьми: відео

Associated Press

Куля врізалася в лінію електропередач, залишивши без світла 13 тисяч будинків.

В американському штаті Нью-Мексико в суботу, 26 червня, посеред жвавої вулиці в Альбукерке впала і спалахнула повітряна куля

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що внаслідок інциденту загинули четверо людей: двоє чоловіків, зокрема пілот, і двоє жінок. Ще одного пасажира госпіталізували у критичному стані.  

За даними правоохоронців, повітряна куля врізалася в лінію електропередач, залишивши без світла 13 тисяч будинків. Корзина впала з висоти близько 30 метрів, а кольорова оболонка відірвалася і приземлилася на дах житлового будинку.

Причини аварії поки невідомі. Федеральне управління цивільної авіації і Національна рада з безпеки на транспорті США почали розслідування.

"Альбукерке - це Мекка для польотів на повітряній кулі. У жовтні в місті проходить дев'ятиденний захід, який привертає увагу сотень тисяч глядачів і пілотів з усього світу. Це одна з найбільш фотографованих подій в світі", - зазначаються у виданні.

Як повідомлялося, 12 років позбавлення волі може отримати пілот повітряної кулі, що впала на цвинтар під час фестивалю у Кам'янці-Подільському. Тоді один чоловік загинув, четверо травмувалися. 

Новини України: пілот повітряної кулі, що впала у Кам'янці-Подільському, може сісти на 12 років

Новини України: пілот повітряної кулі, що впала у Кам'янці-Подільському, може сісти на 12 років