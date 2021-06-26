У США посеред жвавої вулиці розбилася повітряна куля з п'ятьма людьми: відео

У США посеред жвавої вулиці розбилася повітряна куля з п'ятьма людьми: відео

Куля врізалася в лінію електропередач, залишивши без світла 13 тисяч будинків.

В американському штаті Нью-Мексико в суботу, 26 червня, посеред жвавої вулиці в Альбукерке впала і спалахнула повітряна куля.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що внаслідок інциденту загинули четверо людей: двоє чоловіків, зокрема пілот, і двоє жінок. Ще одного пасажира госпіталізували у критичному стані.

За даними правоохоронців, повітряна куля врізалася в лінію електропередач, залишивши без світла 13 тисяч будинків. Корзина впала з висоти близько 30 метрів, а кольорова оболонка відірвалася і приземлилася на дах житлового будинку.

Причини аварії поки невідомі. Федеральне управління цивільної авіації і Національна рада з безпеки на транспорті США почали розслідування.

"Альбукерке - це Мекка для польотів на повітряній кулі. У жовтні в місті проходить дев'ятиденний захід, який привертає увагу сотень тисяч глядачів і пілотів з усього світу. Це одна з найбільш фотографованих подій в світі", - зазначаються у виданні.

Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y — Grant Tosterud (@granttosterudwx) June 26, 2021

4 people were killed and 1 person was critically injured when a hot air balloon crashed into power lines in Albuquerque, New Mexico Saturday pic.twitter.com/TbPPcSRP20 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 26, 2021

Як повідомлялося, 12 років позбавлення волі може отримати пілот повітряної кулі, що впала на цвинтар під час фестивалю у Кам'янці-Подільському. Тоді один чоловік загинув, четверо травмувалися.

Новини України: пілот повітряної кулі, що впала у Кам'янці-Подільському, може сісти на 12 років

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