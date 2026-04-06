Реклама

Низка американських політиків висловили серйозне занепокоєння психічним станом президента США Дональда Трампа після його останньої лайливої погрози на адресу Ірану.

Про це повідомляє The Guardian.

Напередодні Трамп публічно закликав Тегеран відкрити Ормузьку протоку та погрожував атакувати енергетичну інфраструктуру країни, використовуючи при цьому грубу лексику.

Реклама

На дії президента відреагували як демократи, так і колишні соратники Трампа.

Зокрема, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін закликала всіх в оточенні президента, хто вважає себе християнином, «благати Бога про прощення» і втрутитися у «божевілля» глави держави.

Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер назвав заяви Трампа схожими на «тириаду несповна розуму божевільного», і додав, що президент своїми словами відштовхує союзників та підштовхує країну до небезпеки.

Сенатор Берні Сандерс охарактеризував заяви Трампа як «небезпечні та психічно неврівноважені» і закликав Конгрес негайно діяти для припинення ескалації.

Реклама

Крім того, ще кілька демократів, серед яких Ро Ханна та Тім Кейн, розкритикували риторику Трампа, назвавши її «соромною», «дитячою» та небезпечною для американських військових в Ірані.

Що передувало

Американський президент Дональд Трамп звернувся до іранського керівництва у лайливій формі та вимагав відкрити Ормузьку протоку. У соцмережі Truth Social він пригрозив влаштувати «день електростанцій» та «день мостів» в Ірані.

Зазначимо, Трамп не вперше ставить ультиматум Тегерану, при цьому заявляє, що сторони ведуть переговори. Керівництво Ірану після останніх погроз американського президента заявило, що на Ізраїль та США чекає «пекельне покарання».