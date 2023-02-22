У США пояснили інформацію про випробовування Росією ракети під час візиту Байдена до Києва

За даними джерела, США не вважали випробування загрозою для себе чи своїх союзників.

Офіційний представник Міноборони США пояснив повідомлення щодо того, що Росія провела випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" під час візиту американського президента Джо Байдена до Києва 20 лютого.

Про це пише Bloomberg.

За словами офіційного представника Міноборони США, Росія не проводила жодного випробування міжконтинентальної балістичної ракети, поки Байден був у Києві.

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Видання стверджує, що США до того, як візит Байдена до Києва став публічним, були належним чином повідомлені, що РФ планує випробувати цю ракету.

У статті сказано, що нібито Росія надала завчасне повідомлення про цей запуск, відповідно, до своїх зобов’язань у межах Договору про стратегічні наступальні озброєння. Таке випробування є звичайним і не стало несподіванкою, і США не вважали випробування загрозою для себе чи своїх союзників, додав чиновник.

Раніше CNN, посилаючись на двох неназваних офіційних осіб США, повідомляло, що Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети під час перебування Байдена в Україні в понеділок, яке, схоже, вийшло невдалим.

Нагадаємо, російський флагманський фрегат "Адмірал Горшков", оснащений гіперзвуковими крилатими ракетами, прибув до південноафриканського порту Річардс-Бей для навчань, у яких візьме участь Китай. Сам диктатор РФ Володимир Путін заявляв, що крилаті ракети “Циркон”, мовляв, є унікальними у світі.

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