У США представили законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму

Статус Росії як держави, що спонсорує тероризм, дозволятиме подавати позови до судів США за дії Москви в Україні.

На розгляд верхньої палати Конгресу США надійшов законопроєкт, відповідно до якого Росія кваліфікується як держава-спонсор тероризму. Його підготували сенатори, що представляють обидві парламентські партії - демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Представляючи законопроєкт, сенатор Блюменталь на пресконференції пояснив його неохідність та актуальність убивствами мирних українців та іншими проявами жорстокості, що супроводжують російське вторгнення в Україну.

Також читайте Білий дім остаточно вирішив не вносити РФ до списку країн-спонсорок тероризму

Другий співавтор законопроекту Сенатор Грем підкреслив, що включення Росії до списку держав-спонсорів тероризму стане переконливим свідченням американської підтримки як Києву, так і іншим союзникам США, і водночас дозволить запроваджувати проти Росії жорсткі санкції. Зокрема, у разі ухвалення цього законопроекту проти Росії можна буде подавати позови до судів США за дії Москви в Україні.

Наразі невідомо, коли законопроект буде винесений на голосування.

Нагадаємо, що такого статусу для Росії від Вашингтона вимагає Україна, але адміністрація Байдена виступає проти такого кроку. Водночас Міністерство закордонних справ РФ пригрозило США повним розірванням відносин у разі визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Читайте також: