У США присяжні визнали винним чоловіка, який збив шкільну команду лижників

У США присяжні визнали винним чоловіка, який збив шкільну команду лижників

Чоловік знепритомнів перед аварією, через те, що подавився енергетиком.

В Оклахомі присяжні визнали винним чоловіка, який врізався в лижну команду середньої школи.

Про це інформує ABC News.

Макс Таунсенд, якого звинувачували в тому, що врізався в учнів середньої школи Оклахоми, убивши трьох і травмувавши ще кількох, визнали винним.

Прокурори вважають, що Таунсенд розігнав свій автомобіль до 124 км на годину, перетнув дві смуги руху і звернув на тротуар і врізався в учнів.

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Присяжні обрали довічне ув'язнення як покарання за кожним пунктом обвинувачення у вбивстві другого ступеня, 10 років за кожен пункт звинувачення, пов'язаний із залишенням місця ДТП зі смертельним результатом, і два роки за кожне злочин, пов'язаний з травмою і втечею.

Офіційне винесення вироку призначено на 19 серпня.

При цьому адвокат чоловіка заявив, що Таунсенд знепритомнів перед аварією, адже подавився енергетиком. Його син загинув напередодні в автокатастрофі.

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