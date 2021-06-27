У США присяжні визнали винним чоловіка, який збив шкільну команду лижників

Чоловік знепритомнів перед аварією, через те, що подавився енергетиком.
В Оклахомі присяжні визнали винним чоловіка, який врізався в лижну команду середньої школи.
Про це інформує ABC News.
Макс Таунсенд, якого звинувачували в тому, що врізався в учнів середньої школи Оклахоми, убивши трьох і травмувавши ще кількох, визнали винним.
Прокурори вважають, що Таунсенд розігнав свій автомобіль до 124 км на годину, перетнув дві смуги руху і звернув на тротуар і врізався в учнів.
Присяжні обрали довічне ув'язнення як покарання за кожним пунктом обвинувачення у вбивстві другого ступеня, 10 років за кожен пункт звинувачення, пов'язаний із залишенням місця ДТП зі смертельним результатом, і два роки за кожне злочин, пов'язаний з травмою і втечею.
Офіційне винесення вироку призначено на 19 серпня.
При цьому адвокат чоловіка заявив, що Таунсенд знепритомнів перед аварією, адже подавився енергетиком. Його син загинув напередодні в автокатастрофі.
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