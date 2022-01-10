У США приватний літак потрапив під потяг і розлетівся вдрузки: пілота врятували в останній момент (відео)

У США приватний літак потрапив під потяг і розлетівся вдрузки: пілота врятували в останній момент (відео)

Після невдалого зльоту літак здійснив аварійну посадку просто на залізничному переїзді.

Поліція Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) витягла пілота одномоторного приватного літака Cessna, який здійснив аварійну посадку на залізничному переїзді.

Про це повідомили у Twitter департаменту поліції Лос-Анджелеса, опублікувавши відео з місця аварії.

Після посадки пілот отримав поранення і не міг самостійно покинути літальний апарат. На допомогу прибули поліцейські підрозділи.

"Поліцейські підрозділи виявили героїзм і рішучість і врятували життя пілоту, який здійснив вимушену посадку на залізничну колію на перехресті Сан-Фернандо-роуд і Осборн-стріт", - йдеться у повідомленні.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022

Як повідомив агентству Reuters очевидець цієї події, літак приземлився на переїзді після невдалої спроби зльоту з аеропорту Уайтмен.

“За кілька секунд до зіткнення поліцейські врятували пілота, і один з уламків ледь не зачепив мене”, - розповів він.

За інформацією місцевих ЗМІ, льотчик відбувся лише порізами та синцями, його стан стабільний. У поїзді теж ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше в американському місті Ель-Кахон, що в Каліфорнії, розбився невеликий літак марки Learjet.

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