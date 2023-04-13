У США приватно вважають, що контрнаступ ЗСУ не матиме великого успіху: в Україні відреагували

Високопоставлені українські чиновники засмучені витоком "цілком таємної" інформації від лютого, згідно з якою Україна отримає лише "скромні територіальні здобутки" від запланованої операції. У The Washington Post, де повідомили про цей документ, заявили, що він є частиною витоку, що зростає, секретної розвідданої США про війну в Україні, Китаї, Ізраїлі та інших глобальних гарячих точках.

Про це йдеться у Politico.

У Києві заявили, що документ свідчить про те, що США вкотре недооцінюють можливості Збройних сил України.

Так, людина, яка контактує з високопоставленими чиновниками в Києві заявила, що "ті ж самі люди, які говорили, що Київ впаде через три дні, зараз зливають шкідливу і не менш безглузду інформацію напередодні наступу, критично важливого для всього вільного світу".

"Є люди, які продовжують сумніватися щодо військових шансів України в контрнаступі, але ми довели, що всі вони помиляються", - заявили у Міноборони.

За словами представника відомства, прогнози щодо шансів України "не відповідають дійсності".

"Це дає нам підстави для підозр щодо того, наскільки серйозно США підтримують цілі України з повного витіснення Росії з країни", - сказав представник Міноборони.

Джерело в українському уряді заявило, що такі настрої широко поширені в Кабміні.

Усі співрозмовники ЗМІ говорили анонімно, щоб детально розповісти про чутливі внутрішні дискусії в Україні.

У Politico вважають, що ці коментарі дають зрозуміти, що США та Україна не настільки синхронізовані, як стверджують обидві країни через 14 місяців війни.

"Це також може свідчити про зменшення довіри між Вашингтоном і Києвом напередодні вирішальних кількох місяців бойових дій, які можуть диктувати хід війни з Росією", - йдеться у матеріалі.

Оскільки Росія контролює 20% території України, є надія, що контрнаступ, навіть при зменшенні поставок, змусить російські війська і найманців покинути країну, в яку вони вторглися.

Напередодні влада США підтвердила витік секретних документів Пентагону. "Ми сприймаємо це дуже серйозно", - сказав міністр оборони Ллойд Остін.

Нагадаємо, у президента США Байдена відбудеться закритий брифінг для сенаторів США щодо несанкціонованого розголошення суворо секретних документів щодо війни в Україні.

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