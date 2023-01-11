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У США призупинили всі польоти країною через технічний збій

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У США призупинили всі польоти країною через технічний збій

Фото: Associated Press

У США стався збій у системі авіасповіщень.

У середу 11 січня усі рейси в США були призупинені чи відкладені на декілька годин через збій у системі керування польотами.

Про це пише BBC.  

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило про проблему з системою, яка попереджає пілотів про потенційну небезпеку на маршрутах польотів.

Рейсам, які вже вилетіли на той час, дозволили продовжити рух до місць призначення.

Президент США Джо Байден був поінформований про збій, у Білому домі заявили, що на даний момент "немає жодних доказів кібератаки".

Також повідомляється, що через інцидент акції американських перевізників впали під час передбіржових торгів у середу. Акції Southwest Airlines впали на 2,4%, тоді як Delta Air Lines Inc (DAL.N), United Airlines (UAL.O) і American Airlines (AAL.O) впали приблизно на 1%.

Нагадаємо, посол Росії звинуватив США у "фактичній причетності" до війни в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
539
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