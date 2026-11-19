Картину Ван Гога продали за рекордні 190 мільйонів доларів / © Вікіпедія

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Картину відомого художника Вінсента ван Гога продали на аукціоні в Нью-Йорку за рекордні $190,4 млн. Через полотно виникла суперечка між продавцем і спадкоємцями попереднього власника.

Про це повідомляють The Guardian

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Полотно створене 1890 року в останні два місяці життя художника. На ньому зображена сільська вулиця з квітучими каштанами, якою проходять чоловік і три жінки з парасольками. До продажу картина понад 50 років перебувала у приватній колекції аргентинської родини Блак’єр-Аррієта й не виставлялася на публіці.

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Попередній аукціонний рекорд для робіт ван Гога становив $117,2 млн. Його встановили у листопаді 2022 року, коли на торгах Christie’s у Нью-Йорку продали картину «Пшеничне поле з кипарисами» (Orchard with Cypresses).

Перед аукціоном нащадки Фішера вимагали з’ясувати, чи був продаж добровільним і чи отримала родина справедливу ринкову ціну. Зрештою родина Блак’єр-Аррієта та спадкоємці Фішерів досягли домовленості щодо продажу полотна, проте умов не розкрили.

Спадкоємці Фішерів заявили, що завдяки цій домовленості вдалося визнати страждання їхньої родини за часів нацистського режиму та вшанувати пам’ять Гізели Берман Фішер, яка домагалася справедливості для своєї родини.

Нагадаємо, на щорічному художньому ярмарку антикваріату Tefaf у Маастрихті продали картину Вінсента ван Гога «Голова старої селянки в білому капелюсі» за 4,5 мільйона євро.

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