У США продовжили дію режиму НС, запровадженого через пандемію коронавірусу

Надзвичайна ситуація у США була оголошена у березні 2020 року у зв'язку з пандемією COVID-19.

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про продовження режиму надзвичайної ситуації, запровадженого у зв'язку з пандемією коронавірусу в країні.

Про це повідомляє Білий дім.

"Зберігається необхідність продовження дії режиму надзвичайної ситуації в країні. Пандемія COVID-19, як і раніше, становить значний ризик для здоров'я та безпеки населення країни", — йдеться у листі голови Білого дому спікеру Палати представників та голові Сенату.

"Вкрай важливо продовжувати боротися з COVID-19, реагувати на нього, використовуючи всі можливості, зокрема можливості федерального уряду", — йдеться в тексті листа для Конгресу.

Надзвичайна ситуація у США, оголошена у березні 2020 року у зв'язку з пандемією COVID-19, продовжить діяти після 1 березня 2022 року. Режим міг бути автоматично скасований, якби протягом 90 днів до роковин його оголошення президент не надіслав Конгресу повідомлення про продовження.

З початку пандемії у США виявлено понад 78,3 млн випадків захворювання, від його наслідків померло 933 749 осіб.

Нагадаємо, в Україні виявили нову мутацію COVID-штаму "Омікрон", що викликає занепокоєння.

Раніше британські вчені попередили, що наступний штам COVID-19 може вбити набагато більше людей і мати більш виражену патогенність, ніж "Дельта" або "Омікрон".

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася і поки не видно кінця завершення через появу у світі нових штамів вірусу.

Читайте також:

У Гонконгу стався лікарняний колапс через спалах коронавірусу