У США продовжили дію режиму НС, запровадженого через пандемію коронавірусу

Надзвичайна ситуація у США була оголошена у березні 2020 року у зв'язку з пандемією COVID-19.
Президент США Джо Байден ухвалив рішення про продовження режиму надзвичайної ситуації, запровадженого у зв'язку з пандемією коронавірусу в країні.
Про це повідомляє Білий дім.
"Зберігається необхідність продовження дії режиму надзвичайної ситуації в країні. Пандемія COVID-19, як і раніше, становить значний ризик для здоров'я та безпеки населення країни", — йдеться у листі голови Білого дому спікеру Палати представників та голові Сенату.
"Вкрай важливо продовжувати боротися з COVID-19, реагувати на нього, використовуючи всі можливості, зокрема можливості федерального уряду", — йдеться в тексті листа для Конгресу.
Надзвичайна ситуація у США, оголошена у березні 2020 року у зв'язку з пандемією COVID-19, продовжить діяти після 1 березня 2022 року. Режим міг бути автоматично скасований, якби протягом 90 днів до роковин його оголошення президент не надіслав Конгресу повідомлення про продовження.
З початку пандемії у США виявлено понад 78,3 млн випадків захворювання, від його наслідків померло 933 749 осіб.
Нагадаємо, в Україні виявили нову мутацію COVID-штаму "Омікрон", що викликає занепокоєння.
Раніше британські вчені попередили, що наступний штам COVID-19 може вбити набагато більше людей і мати більш виражену патогенність, ніж "Дельта" або "Омікрон".
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася і поки не видно кінця завершення через появу у світі нових штамів вірусу.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.