У США проголосували за законопроєкт для уникнення “шатдауну” без фінансування для України

Білий дім очікує від Палати представників окремого законопроєкту для збереження допомоги Україні.

У суботу, 30 вересня, Палата представників США проголосувала за проєкт про тимчасові витрати федерального уряду на 45 днів, який не включає допомоги Україні. Це відбулося за кілька годин до можливої зупинки роботи держорганів США — так званого “шатдауну”.

Про це повідомляє ABC News.

Запропонований республіканцями проєкт передбачає допомогу під час стихійних лих, але не додаткове фінансування для України чи безпеки кордонів.

Голосуванню за таке компромісне рішення передували кілька тижнів суперечки між республіканцями в Палаті представників.

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Зрештою, за такий проєкт фінансування проголосували 335 членів Палати представників, проти – 91.

Якби цього не було зроблено і робота уряду була б призупинена, то 3,5 мільйона федеральних працівників у США залишилися б без зарплати, а мільйони соціально незахищених людей втратили допомогу.

Ухвалений документ про тимчасові витрати Палата представників направила до Сенату, який повинен його затвердити.

Адміністрація президента Джо Байдена очікує від спікера Палати представників республіканця Кевіна Маккарті збереження допомоги України шляхом внесення окремого законопроєкту.

Нагадаємо, раніше у Держдепартаменті Сполучених Штатів попередили, що можливий "шатдаун" може вплинути на допомогу Україні.

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