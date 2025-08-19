У США прогримів вибух на вантажному судні: подробиці з відео

Момент вибуху на судні W-Sapphire / © скриншот з відео

У порту Балтимора (США) на вантажному судні W-Sapphire, яке перевозило вугілля, стався вибух. Інцидент трапився 18 серпня неподалік місця, де раніше обвалився міст Френсіса Скотта Кі.

Про це повідомляє CBS News.

Балкер W-Sapphire завдовжки 751 фут (229 м), на борту якого перебували 23 моряки та двоє лоцманів, отримав пошкодження, характерні для пожежі та вибуху.

Берегова охорона встановила зону безпеки радіусом 2000 ярдів (1828 м) — від мосту Кі до каналу Brewerton Angle Channel LB «14».

Судно залишилося на плаву, вогонь вдалося локалізувати. За даними пожежної служби, буксири виводять корабель з фарватеру.

За словами джерела, знайомого з обставинами події, Sapphire під прапором Ліберії самостійно прямує назад до порту.

Берегова охорона співпрацює з міською поліцією та пожежниками. Постраждалих немає, причини вибуху наразі не встановлені.

Свідки: «Ми почули дуже гучний вибух»

Житель Балтимора Джей Стайнметц із сином Семом саме виходили у річку Патапско, коли побачили хмару диму після сильного удару.

Вибух стався неподалік місця, де у березні 2024 року обвалився міст Френсіса Скотта Кі.

«Ми були на вітрильнику й почули дуже гучний вибух. Ми розвернулися й побачили стовп диму заввишки 200 футів. Ми такі: „О Боже“. За кілька хвилин чуємо: „Мейдей, мейдей (радіотелефонний сигнал лиха — ред.)“, — розповів Джей Стайнметц.

За словами чоловіка, вони з сином хотіли допомогти, але, перебуваючи на вітрильнику, бачили, як інші судна вже вирушили до корабля.

«Ти не знаєш, скільки людей загалом на борту, але вибух був потужний і підняв величезну хмару диму», — додав Стайнметц.

До слова, 11 серпня потужний вибух стався на коксохімічному заводі Clairton Coke Works компанії U.S. Steel в американському місті Клертон. Там загинула людина, ще 10 — зазнали травм.