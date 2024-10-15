У США прокоментували інформацію про участь солдатів КНДР у війні на боці РФ

Такий крок також свідчитиме про новий рівень відчаю для Росії, вважають у США.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський звинуватив Північну Корею у передаванні військових збройним силам Росії. Він заявив, що його розвідувальні служби поінформували його про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.

Про це пише Reuters.

У своїй заяві речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що участь північнокорейських військ в Україні означатиме значне посилення оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією.

"Такий крок також свідчитиме про новий рівень відчаю для Росії, оскільки вона продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", – сказав Саветт.

Тим часом Вашингтон стверджує, що Північна Корея постачала Росії балістичні ракети та боєприпаси. Москва і Пхеньян заперечували постачання зброї, але пообіцяли зміцнювати військові зв'язки, можливо, включаючи спільні навчання.

Раніше ми писали, що північнокорейський диктатор міг відправити на допомогу російській армії певну кількість малоцінних солдатів, яких за потреби кинуть у "м'ясні штурми".

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