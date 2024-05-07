У США прокоментували ядерні погрози РФ, Ізраїль почав операцію на півдні Гази: головні новини ночі 7 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

Частина країн ЄС пришле представників на "інавгурацію" Путіна - Reuters Читати далі –>

Шольц заявив, що 90% доходів від російських активів підуть на закупівлю зброї для ЗСУ Читати далі –>

Ізраїль почав завдавати ударів по місту Рафах на півдні Гази Читати далі –>

У США порадили Путіну вивести війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву Читати далі –>

Трампу загрожує увʼязнення через розголошення інформації про суд Читати далі –>

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