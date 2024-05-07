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У США прокоментували ядерні погрози РФ, Ізраїль почав операцію на півдні Гази: головні новини ночі 7 травня 2024 року

У США прокоментували ядерні погрози РФ, Ізраїль почав операцію на півдні Гази: головні новини ночі 7 травня 2024 року

У Білому домі прокоментували ядерні погрози РФ / Фото: УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Частина країн ЄС пришле представників на "інавгурацію" Путіна - Reuters Читати далі –>
  • Шольц заявив, що 90% доходів від російських активів підуть на закупівлю зброї для ЗСУ Читати далі –>
  • Ізраїль почав завдавати ударів по місту Рафах на півдні Гази Читати далі –>
  • У США порадили Путіну вивести війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву Читати далі –>
  • Трампу загрожує увʼязнення через розголошення інформації про суд Читати далі –>

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