У США прокоментували ядерні погрози РФ, Ізраїль почав операцію на півдні Гази: головні новини ночі 7 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Частина країн ЄС пришле представників на "інавгурацію" Путіна - Reuters Читати далі –>
- Шольц заявив, що 90% доходів від російських активів підуть на закупівлю зброї для ЗСУ Читати далі –>
- Ізраїль почав завдавати ударів по місту Рафах на півдні Гази Читати далі –>
- У США порадили Путіну вивести війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву Читати далі –>
- Трампу загрожує увʼязнення через розголошення інформації про суд Читати далі –>
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