У США пролунав вибух на шоколадній фабриці – є жертви та зниклі безвісти (відео)

Інцидент призвів до руйнування фабрики та пошкодження сусідньої будівлі.

У американському штаті Пенсільванія, у п'ятницю ввечері, 24 березня, стався вибух на шоколадній фабриці – загинули двоє людей, дев’ятеро зникли безвісти, ще кілька отримали поранення.

Про це повідомляє AP.

Вибух стався близько 17:00, зруйнувано одну будівлю та пошкоджено сусідню з квартирами. Причина вибуху розслідується, заявили в поліції.

Massive explosion at a chemical plant in Texas and another explosion at a chocolate factory in Pennsylvania. Both reported in the last hour. pic.twitter.com/sLVxwTnEqC — KentuckyPigFarmer (@KYPigFarm) March 25, 2023

Як повідомляється, вісьмох осіб було доставлено до лікарні. Двох із них госпіталізовано в задовільному стані.

На сайті компанії зазначено, що вона виробляє "шоколадні новинки" від 1948 року, і зараз у штаб-квартирі у Вест-Рідінгу працює 850 співробітників.

Нагадаємо, через сильний вітер величезне судно перекинулося у гавані – 25 постраждалих.

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