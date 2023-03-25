У США пролунав вибух на шоколадній фабриці – є жертви та зниклі безвісти (відео)

Інцидент призвів до руйнування фабрики та пошкодження сусідньої будівлі.
У американському штаті Пенсільванія, у п'ятницю ввечері, 24 березня, стався вибух на шоколадній фабриці – загинули двоє людей, дев’ятеро зникли безвісти, ще кілька отримали поранення.
Про це повідомляє AP.
Вибух стався близько 17:00, зруйнувано одну будівлю та пошкоджено сусідню з квартирами. Причина вибуху розслідується, заявили в поліції.
Massive explosion at a chemical plant in Texas and another explosion at a chocolate factory in Pennsylvania. Both reported in the last hour. pic.twitter.com/sLVxwTnEqC— KentuckyPigFarmer (@KYPigFarm) March 25, 2023
Як повідомляється, вісьмох осіб було доставлено до лікарні. Двох із них госпіталізовано в задовільному стані.
На сайті компанії зазначено, що вона виробляє "шоколадні новинки" від 1948 року, і зараз у штаб-квартирі у Вест-Рідінгу працює 850 співробітників.
Нагадаємо, через сильний вітер величезне судно перекинулося у гавані – 25 постраждалих.
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