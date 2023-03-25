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У США пролунав вибух на шоколадній фабриці – є жертви та зниклі безвісти (відео)

У США пролунав вибух на шоколадній фабриці – є жертви та зниклі безвісти (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
912
Час на прочитання
1 хв
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У США пролунав вибух на шоколадній фабриці – є жертви та зниклі безвісти (відео)

Інцидент призвів до руйнування фабрики та пошкодження сусідньої будівлі.

У американському штаті Пенсільванія, у п'ятницю ввечері, 24 березня, стався вибух на шоколадній фабриці – загинули двоє людей, дев’ятеро зникли безвісти, ще кілька отримали поранення.   

Про це повідомляє AP.

Вибух стався близько 17:00, зруйнувано одну будівлю та пошкоджено сусідню з квартирами. Причина вибуху розслідується, заявили в поліції.

Як повідомляється, вісьмох осіб було доставлено до лікарні. Двох із них госпіталізовано в задовільному стані.

На сайті компанії зазначено, що вона виробляє "шоколадні новинки" від 1948 року, і зараз у штаб-квартирі у Вест-Рідінгу працює 850 співробітників.

Нагадаємо, через сильний вітер величезне судно перекинулося у гавані – 25 постраждалих.

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Дата публікації
Перегляди
912
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