У США пронеслися масштабні торнадо: фото і відео жахливих наслідків

Сполученими Штатами пройшли масштабні торнадо. Найбільше постраждали два штати, в яких зруйновано цілі вулиці.

Руйнівні торнадо пронеслися американськими штатами Небраска та Айова. Жертв наразі немає, проте рятувальники досі обшукують зруйновані будинки в пошуках поранених, а загроза шторму зберігається.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що торнадо були настільки потужні, що руйнували цілі будинки. Натомість синоптики попереджають, що погода може знову загостритися, небезпека існує від Мічигану до Техасу.

Tornado damage in Nebraska pic.twitter.com/UBeowoKoLO — Rat Bastard (@RRespawned) April 27, 2024

Унаслідок стихії кільком людям знадобилася медична допомога, проте серйозних травм чи жертв немає.

"Ми думаємо, що травм було так мало, тому що системи оповіщення в місті Омаха та окрузі Дуглас були дуже ефективними. На нас не обрушився раптовий шторм. Людей про це попереджали, що, на нашу думку, врятувало життя", - заявили в поліції.

Торнадо у США 27 квітня / Фото: Associated Press

Торнадо у США 27 квітня / Фото: Associated Press

За прогнозами, понад 50 мільйонів людей у США перебувають під загрозою суворої погоди в суботу, 27 квітня. Синоптики попереджають про торнадо, сильні пориви вітру, зливи та раптові повені.

Нагадаємо, попередній руйнівний торнадо пронісся штатом Теннессі в США 9 грудня. Тоді було відомо про шістьох загиблих, серед яких дитина, та щонайменше 30 постраждалих. Без світла було близько 56 тисяч людей.

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