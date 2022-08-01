У США проведуть випробування балістичної ракети, здатної нести 3 ядерних боєголовки

Випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка може бути оснащена ядерними боєголовками, планують провести у проміжку від 4 до 8 серпня.

США оголосили міжнародне попередження для мореплавців про закриття деяких морських районів у Тихому океані, що може свідчити про заплановане випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Як повідомляє “Интерфакс”, внаслідок випробувань упродовж 4-8 серпня будуть закриті морські райони від узбережжя штату Каліфорнія поблизу авіабази Ванденберг до полігону на атолі Кваджалейн.

Очевидно, випробування буде проходити міжконтинентальна балістична ракета Minuteman III, яка стоїть на озброєнні армії США з 1970-х років і неодноразово проходила модернізацію. Дальність польоту ракети складе приблизно 7 тисяч кілометрів.

У середньому щорічно США проводять три-чотири такі випробувальні пуски.

За повідомленням Командування глобального удару ВПС США, у травні випробувальний запуск Minuteman III, здатної нести кілька ядерних боєголовок індивідуального наведення, було скасовано з технічних причин перед стартом.

Minuteman III має дальність дії 12 тисяч км і є єдиною міжконтинентальною балістичною ракетою шахтного базування у складі стратегічних ядерних сил США.

На даний момент Сполучені Штати мають у своєму арсеналі приблизно 440 таких ракет, кожна з яких здатна нести до трьох ядерних боєголовок. Ці МБР несуть бойове чергування у шахтних пускових установках.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони РФ повідомили про успішне випробування гіперзвукової ракети “Циркон”, яка вразила ціль на відстані близько 1000 кілометрів.

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