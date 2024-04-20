У США провели перший повітряний бій між винищувачами, одним з яких керував Ші

Агентство DARPA не повідомило, який з літаків переміг у перегонах.

Збройні сили США провели перший повітряний бій між людиною-пілотом і винищувачем, керованим штучним інтелектом.

Про це пише Sky News.

Двобій відбувся у Каліфорнії під час навчань над військово-повітряною базою Едвардс. Зі швидкістю до 1200 миль на годину, два реактивні літаки відпрацьовували як оборонний, так і наступальний сценарії, а також бойові дії в межах видимої відстані. Випробування відбулися у вересні минулого року, однак оголосили про них лише цього тижня.

Один з літаків був пілотованим, а інший – модифікованою версією F-16 під назвою X-62A, або VISTA (випробувальний літак зі змінним симулятором польоту).

За даними Агентства перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA), яке проводило випробування, для прийняття рішень щодо теперішніх і майбутніх ситуацій під час польоту алгоритм ШІ покладається на аналіз історичних даних.

У 2020 році так звані "агенти штучного інтелекту" перемогли пілотів-людей у всіх п'яти поєдинках на симуляторах, але технологію потрібно було випробувати по-справжньому – у повітрі.

Пілоти перебували на борту X-62A на випадок надзвичайних ситуацій, однак не перебирали керування.

Агентство не повідомило, який з літаків переміг у перегонах.

"Результат являє собою поворотний момент в аерокосмічній історії", – йдеться в заяві DARPA.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах розповіли, як західні винищувачі F-16 вплинуть на перебіг війни в Україні.

До слова, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила, що її країна планує передати Україні 24 винищувачі F-16.

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