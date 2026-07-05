У США пройшов марш расистів у масках: що вони вимагали

У США пройшов марш прихильників Patriot Front

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У Вашингтоні напередодні святкування Дня незалежності США відбувся марш білих націоналістів з угруповання, учасники якого підозрюються у расизмі, Patriot Front. Сотні учасників акції у масках пройшли вулицями американської столиці в суботу, 4 липня. Учасники угруповання називають себе «прихильниками вищості білої раси».

Про це повідомляє Reuters.

У Вашингтоні пройшов марш прихильників «вищості білої раси»

У соціальних мережах представники організації заявили, що до столиці прибуло близько 400 їхніх прихильників. Сотні людей в однаковому одязі угруповання були помічені біля метрополітену Вашингтона.

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Судячи з відео, оприлюднених у соцмережах та на офіційному Telegram-каналі Patriot Front, учасники ходи під барабанний бій пройшли повз будівлю Капітолія та транспортний вузол Юніон-Стейшн.

Члени групи були вдягнені в однакові сині сорочки, брюки-хакі, кепки, сонцезахисні окуляри, а їхні обличчя закривали білі пов’язки. У руках вони тримали прапори своєї організації, Конфедерації, а також різні модифікації прапора США, періодично вигукуючи гасло «Reclaim America».

Близько полудня мітингувальники сіли в поїзди метро і висадилися на станції Нью-Керролтон у штаті Меріленд, що в північно-східному передмісті Вашингтона.

Речник поліції Вашингтона повідомив, що відомство відстежувало дії Patriot Front у межах реалізації права на Першу поправку до Конституції США. За його словами, повідомлень про арешти, скарг чи закликів про допомогу у зв’язку з маршем не надходило.

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«Департамент поліції Вашингтона визнає право людей мирно висловлювати свої погляди та залишається відданим забезпеченню громадської безпеки та захисту мешканців та відвідувачів округу Колумбія», — зазначив він.

За даними правозахисної організації Southern Poverty Law Center, угруповання Patriot Front відоме раптовими акціями та уніформою. Воно утворилося 2017 року після резонансного заклику націоналістів «Об’єднаємо правих».

У маніфесті на сайті організації стверджується, що демократія підвела колись велику націю, і необхідне повне перезавантаження, щоб «повернутися до традицій і чеснот наших предків».

Колишній посадовець Департаменту внутрішньої безпеки часів адміністрацій Обами та Байдена Джон Коен, який відповідав за питання контртероризму та розвідки, зауважив, що Patriot Front намагається позиціонувати себе як мейнстрим, і водночас просуває ідеологію переваги білої раси та антиіммігрантські погляди.

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Науковий співробітник Програми з вивчення екстремізму в Університеті Джорджа Вашингтона, Люк Баумгартнер, додав, що символіка угруповання містить іконографію, схожу на фасції партії Беніто Муссоліні.

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