У США пригрозили іранській владі, згадавши падіння режиму Мадуро

Ліндсі Грем. / © Associated Press

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем пригрозив лідерові Ірану аятолі Алі Хаменеї, якщо його уряд продовжуватиме придушувати протестувальників у країні.

Про це він сказав у програмі на Fox News, повідомляє Mediaite.

З його слів, «найвеличнішому президентові усіх часів» Дональдові Трампу під силу знищити «нацистський режим аятоли». Як приклад, американський посадовець згадав про події у Венесуелі та падіння режиму Ніколаса Мадуро. Грем відкрито заявив, мовляв, «допомога вже в дорозі» — натякаючи на можливі кари від США для іранської влади.

«Якщо ви кинете виклик [Трампу], якщо ви один із тих, хто залишився у владі, і спробуєте підірвати його авторитет, те, що сталося з Мадуро, станеться і з вами. Але настане день, коли країна буде готова до виборів, вільних і чесних, на яких оберуть людей, що будуть союзниками США. Диктатор, бандит, перебуває у в’язниці в Нью-Йорку», — наголосив Ліндсі Грем.

Грем також звернувся до «народу Ірану» та протестувальників. Сенатор заявив, що якщо іранський уряд продовжуватиме вбивати протестувальників, то Трамп перейде до рішучих дій.

«Аятоли повинні зрозуміти — якщо ви продовжите вбивати своїх людей, які вимагають кращого життя — Дональд Трамп знищить вас. В Ірані будуть зміни. Це будуть наймасштабніші зміни в історії Близького Сходу — позбутися цього нацистського режиму. Народ Ірану — допомога вже в дорозі», — заявив сетатор від Республіканців.

Як повідомлялося, Дональд Трамп після Венесуели націлився на інші країни. Видання Bild пише про те, що виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, президент США згадав Колумбію, Кубу, Гренландію, Мексику та Іран.

