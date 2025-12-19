- Дата публікації
У США призупиняють лотерею Green Card: яка причина
Мрія про переїзд до США для мільйонів людей опинилася під питанням через наказ призупинити програму DV1
Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем оголосила, що дала вказівку призупинити програму Diversity Visa 1 (лотерея Green Card). Приводом для скасування став нещодавній напад у Род-Айленді, скоєний іммігрантом, який прибув до країни за цією програмою.
Про це Ноем повідомила у соцмережі X.
Міністерка внутрішньої безпеки заявила, що цей механізм становить загрозу національній безпеці США.
«Стрілець з Університету Брауна Клаудіо Мануель Невеш Валенте в’їхав до Сполучених Штатів 2017 року за імміграційною візовою програмою лотереї різноманіття (DV1) і отримав Green Card. Цій жахливій людині ніколи не мали дозволити в’їзд до нашої країни», — йдеться у дописі Ноем.
Вона додала, що 2017 року президент США Дональд Трамп боровся за припинення цієї програми після того, як терорист ІДІЛ скоїв нищівний наїзд вантажівкою у Нью-Йорку. Цей терорист також потрапив до США за програмою DV1 і вбив вісьмох людей.
«За дорученням президента Трампа я негайно даю вказівку Службі громадянства та імміграції США (USCIS) призупинити програму DV1, щоб запобігти подальшій шкоді для американців через цю катастрофічну програму», — наголосила міністерка.
Нагадаємо, від 16 жовтня реєстрація в лотереї Green Card стала платною: за кожну заявку необхідно було вносити збір у розмірі 1 дол. через офіційний портал США. Державний департамент запровадив цей захід, щоб покрити адміністративні витрати програми, модернізувати системи безпеки та боротися з шахрайськими анкетами.