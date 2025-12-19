У США призупиняють лотерею Green Card: яка причина

Заявка на Green Card / © Getty Images

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем оголосила, що дала вказівку призупинити програму Diversity Visa 1 (лотерея Green Card). Приводом для скасування став нещодавній напад у Род-Айленді, скоєний іммігрантом, який прибув до країни за цією програмою.

Про це Ноем повідомила у соцмережі X.

Міністерка внутрішньої безпеки заявила, що цей механізм становить загрозу національній безпеці США.

«Стрілець з Університету Брауна Клаудіо Мануель Невеш Валенте в’їхав до Сполучених Штатів 2017 року за імміграційною візовою програмою лотереї різноманіття (DV1) і отримав Green Card. Цій жахливій людині ніколи не мали дозволити в’їзд до нашої країни», — йдеться у дописі Ноем.

Вона додала, що 2017 року президент США Дональд Трамп боровся за припинення цієї програми після того, як терорист ІДІЛ скоїв нищівний наїзд вантажівкою у Нью-Йорку. Цей терорист також потрапив до США за програмою DV1 і вбив вісьмох людей.

«За дорученням президента Трампа я негайно даю вказівку Службі громадянства та імміграції США (USCIS) призупинити програму DV1, щоб запобігти подальшій шкоді для американців через цю катастрофічну програму», — наголосила міністерка.

Нагадаємо, від 16 жовтня реєстрація в лотереї Green Card стала платною: за кожну заявку необхідно було вносити збір у розмірі 1 дол. через офіційний портал США. Державний департамент запровадив цей захід, щоб покрити адміністративні витрати програми, модернізувати системи безпеки та боротися з шахрайськими анкетами.