У США призупинили постачання зброї для України: Axios назвало причину

Шатдаун у США заблокував військову допомогу на мільярди / © Getty Images

У Сполучених Штатах внаслідок зупинки роботи уряду (шатдаун) відклали експорт зброї вартістю понад $5 мільярдів для підтримки союзників по НАТО та України.

Про це пише Axios з посиланням на оцінку Державного департаменту.

«Це насправді дуже шкодить як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості, яка не дозволяє їм фактично постачати багато з цих критично важливих можливостей за кордон», — заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту виданню Axios.

Зокрема, йдеться про поставки ракет AMRAAM, бойових систем Aegis та HIMARS для Данії, Хорватії та Польщі. У виданні зазначають, що кінцеве призначення експорту цієї зброї невідоме, але продана союзникам по НАТО зброя часто передається для допомоги Україні.

За словами чиновника, незавершені угоди включають як продаж зброї безпосередньо від уряду США союзникам по НАТО, так і ліцензування приватних оборонних компаній США на експорт зброї.

Внаслідок шатдауну багато співробітників Державного департаменту, чия робота полягає в інформуванні співробітників комітету Конгресу — і забезпеченні завершення процесу продажу — були відправлені у відпустку, що спричинило уповільнення.

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США не зміг домовитися про фінансування, що призвело до шатдауну — зупинки роботи уряду.

3 жовтня видання The Telegraph із посиланням на джерело в українському уряді повідомило, що через шатдаун у США заморожено переговори щодо майбутніх постачань зброї та важливої угоди про обмін технологіями дронів на американські роялті.